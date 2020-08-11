【新西蘭疫情】102日零確診後破功 4病例來自同一家庭

新西蘭應對新冠肺炎疫情的工作在世界領先，但102日沒有任何新冠肺炎本土病例的零確診紀錄，終於在周二打破，錄得4宗新確診病例，均來自同一個家庭，新西蘭當局將於周三起提高針對新冠肺炎的警戒，基本僅維持藥房和超市營業。

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總理阿德恩（Jacinda Ardern）周二（11日）作出宣布，證實4名患者均是來自奧克蘭南部的一個家庭。她下令，奧克蘭從周三（12日）中午起提高警戒級別至第3級水平，暫時維持3日。而國內其他地區的警戒級別也會調升至第2級。

在第3級警戒下，公眾設施、酒吧、餐廳和一般商店必須關閉，學校也會停課，除非家長是必須上班的人士，則可把孩子交予校方暫託。而藥房和超市會維持開放，阿德恩重申，公眾毋須恐慌掃貨。

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衛生部高官布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，4宗新病例當中，首名確診是家庭中的50多歲的成員，兩次接受檢測均呈陽性反應。其餘家庭成員接受檢測後，有3人也呈陽性反應。由於4人近期均沒有海外旅行，故可能屬本土病例，當局正對患者的緊密接觸者和同事安排病毒測試及隔離。

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責任編輯：陳啟賢

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