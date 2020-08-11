【定期存款】人幣滙改5周年長綫趨升 專家籲低撈開立定存博升值

▲ 離岸人民幣拆息最近挾升，港銀亦爭相加定存息，一年期的「高息王」更有2.4厘。

人民幣「8.11」滙改剛好5周年，5年前的今天，即2015年8月11日，內地突把中間價兑美元驟貶。專家指人幣走勢近日雖較反覆，主要受中美關係所左右，但普遍料中長期的升值趨勢不變，且建議當滙價跌至捱近6.97至6.98，以至七算水平，已值得撈底低吸，再伺機開立高息定存。目前一年期的定存息普遍有兩厘或以上，特惠息足以彌補滙價走貶。

展望前景，中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文看好人民幣的中長期走勢，主要受惠弱美元及息差優勢，建議當在岸價回軟下試約6.97水平，以至逼近七算底位，不妨小注低撈。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，近日離岸人幣拆息挾升，如隔夜息今天（8月11日）乍現逾5厘，銀行亦伺機上調定存，投資者面對超低息的宏觀大環境下，可趁難得一見的掉頭加息，先敍造定存，博滙息兼收。

專家：接近7算 已值得加倉收集

王良享預計，在岸價兌美元的下半年高低位介乎6.9至7.03，短綫後向先緊盯本周六（15日）中美高規格對話的成果，惟現時到美國11月大選前，這百天內料人幣仍甚波動，當接近7算已值得加倉收集。

比併市面逾廿間港銀，一年的「高息王」是集友的2.4厘，入場費為10萬元（人民幣，下同），一年穩袋2,400元利息。如以在岸價今天在亞洲收盤報6.9519計，而東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥料，在最樂觀的情景下，例如中美博奕及全球疫情未再惡化等，在岸價於年底有望重上6.9高位，乃市面的最牛預估，追息族按理在滙息總回報有望超逾2.4厘；招商永隆司庫蕭啟洪亦指，人幣息差優勢明顯，避險族不妨開立定存。

此外，財資界憶述「8.11」滙改的震撼，當時剛從恒生 （00011） 轉到現職的顏劍文，不諱言「8.11滙改輸死人」的驚嚇，除了惹來中港市場劇震外；亞洲滙市亦翻波，更掀起環球大恐慌，有投資者被逼斬倉。之後，A股又連番熔斷，外資要經歷好一段時間，才重拾對內地的投資信心。

陳德祥亦不約而同記憶猶新，當天人行開出的中間價大幅低水，以為是肥手指的錯價盤，未幾炒房中人驚魂甫定，亦忙於處理早巳開出的翌日訂價盤，審視倉位的風險狀況。

星展香港高級經濟師周洪禮補充，滙改代價不輕，5年間滙價累貶逾一成，其後中央耗盡逾萬億彈藥，才能力歇人幣外逃的走資潮，而國際化的步伐也一度受礙；如今放眼長線，為防滙價再失速斷岸式插水，相信有關方面會先管理市場預期，暫毋須再出重拳改革滙率；且深信人幣滙價將更呈雙向波動，可是朝向穩中緩升。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪