歷史的押韻：2020與1913

全球局勢劇變之中，2020年中國經濟開始邁向「雙循環」新格局。從歷史進程、全球環境和發展目標來看，這一變革與1913年前後美國經濟的「雙循環」演進形成跨越時空的呼應，共同指向了大國經濟發展和全球格局迭代的一般性規律，進而賦予了歷史經驗以現實性的啟示意義。

其一，自身進程相似。美國「雙循環」演進的第二階段開始於1870年，於第25年（1894年）實現工業產值的全球第一，於第44年（1913年）進入第三階段。對於中國而言，如果將改革開放前的時期粗略算作第一階段，那麼第二階段發軔於1979年，於第32年（2010年）實現工業產值的全球第一，於第42年（2020年）開始準備進入第三階段。相似的歷史「時間表」，潛藏着新技術發展、國內市場發育、產業新舊切換的長周期共振，既賦予了大國搶抓變革機遇的能力，也產生了承弊通變、時不我待的壓力。由此來看，未來的5年將是決定中國「雙循環」能否平穩開啟第三階段的關鍵期。

其二，全球環境相似。以1913年為分水嶺，一戰、大蕭條、二戰接踵而至，根本性地顛覆了全球舊格局。在漫長的全球亂局之中，美國經濟雖然一度遭到外部環境的嚴重拖累，但是憑藉本土產業鏈和市場的相對穩定，最終實現了逆流而上。2020年，全球疫情危機爆發並料將長期延續，保護主義、大國優先主義和民粹勢力加速漲潮，持續激化地緣政治衝突，全球經濟貿易格局已迎來新一輪重塑。中國經濟目前面臨多方面的外部壓力，但是基於自身綜合實力以及疫情防控的領先優勢，有望長期保持內部產業鏈和市場的相對韌性，因此未來存在「化危為機」的長期潛力。

其三，發展目標相似。從中國政策的全域來看，未來「雙循環」中的「以國內循環為主、國際國內互促」，需要從三個層面理解。其一，以「內循環」為主不等於對外脫鈎，相反，高水平的對外開放將會加速擴大，中國將以「親誠惠容」的理念與更多元的國際夥伴共享雙贏機遇。其二，「內循環」的發展壯大有助於抵減全球亂局下的外部衝擊，基於此，中國經濟在「外循環」中將更為靈活主動，受惠於外而不受制於外。其三，立足於「內循環」，中國將為全球經濟金融提供稀缺的「穩定錨」，並更加積極地參與全球價值鏈條、全球治理格局的重塑優化。這些發展目標，與美國「雙循環」的第三階段具有相似性。