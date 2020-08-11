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【新冠疫苗】美股熱炒疫苗救市 疫苗研發還是中美之爭?

即市財經 18:07 2020/08/11

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美國新冠肺炎疫情稍見紓緩，7月非農職位增長勝預期以外，投資銀行再為美股牛市加添一項催化劑，便是預期新冠疫情快將面世，有望成為美國經濟重拾增長動力、美股持續向上提供動力。

高盛最新研究報告預期，有新冠疫苗有望於今年底通過審批，至明年第2季尾之前，最少有一種新冠疫苗可在全球廣泛使用，成為推動經濟復甦的源動力。

高盛：疫苗明年中普及 美GDP提速 

疫苗面世有望改善經濟活動，高盛預期美國經濟明年增長有望由原預期的5.6%，加快至6.2%，明年底失業率則由原預期的7%，下降至6.5%。該行另預期疫苗面世，有助推升美股標普指數升上3700點，即較現水平再升約一成。

相關文章： 【新冠肺炎疫苗】FDA審批過程不走捷徑 專家：11月無可能有疫苗

疫苗有望成為救市靈藥，但誰家佔先還看疫苗「軍備競賽」的研發進度而定。根據世衛組織（WHO）公布截至7月底最新資料，全球各國研發的新冠疫苗項目共有逾200項，當中有26項進入臨床測試，進入第3階段臨床測試的則有6項。

全球6項目3期臨測 中國獨佔3項

全球6個最成熟項目中，中國隊團獨佔3項、1項為英國、瑞典隊團，1項為美國隊團，另1項為德國、中國及美國生科公司和藥廠合作項目，中資醫廠復星醫藥 （02196） 亦有參與其中。

按目前進度看，中資藥廠疫苗項目搶先出爐，為全球經濟及金融市場復甦提供新動力的勝算不低，有望令中國在全球抗疫努力上保持主導權。

撰文：劉德斌

相關文章：【新冠疫苗】專家福西：難有高效疫苗 要做足防疫措施

             【新冠疫苗】邊隻最平？多隻疫苗作初步定價

疫苗 美國 中國 GDP 失業率 經濟 美股 投資銀行 復星醫藥（02196） 新冠肺炎
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