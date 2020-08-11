【美國疫情】數千人參與電單車集會 不戴口罩飲酒狂歡

美國的新冠肺炎疫情持續，超過500萬人確診。南達科他州城市舉行號稱全球最大規模的電單車集會活動，吸引全國各地數千名民眾前往當地。聚會活動持續10日，不少參加者都不戴口罩及不遵守防疫指引，又到酒吧狂歡，恐加劇疫情傳播。

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美媒報道，南達科他州城市斯特吉斯（Sturgis）舉行電單車集會，活動由上周五（7日）揭幕，吸引大量電單車手參加。周一（10日）為該活動舉行的第四日，有大量電單車擠滿市內的主要街道，兩旁堆滿出售電單車裝備及食品飲品的小攤檔。

由於主辦方僅鼓勵而非強制參加者戴口罩，現場有不少人都選擇不戴口罩聚集，酒吧也充斥著不戴口罩的車手聚會飲酒，完全沒有遵守社交距離措施。

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據悉，當地警方於上周六（8日）至周日（9日）上午的24小時內，已拘捕84名酒後駕駛或吸毒後駕駛的參加者，與去年同期有76人被捕相比，可見今年的參加者人數未有因疫情下降。

據悉，南達科他州目前並非美國疫情重災區，斯特吉斯所在的米德縣（Meade County）僅有1宗死亡病例。但該州疫情於最近兩周呈惡化趨勢，新冠病毒檢測的陽性結果百分比明顯上升。

美國前食藥局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb）警告，新冠疫情目前已在全國範圍普及，可能擴散至目前仍未出現大規模疫情的農村社區。由於特斯吉斯電單車集會的參加者來自全國各地，部分人或來自疫情嚴峻地區，令人憂慮特斯吉斯集會導致疫情擴散。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國南達科他州城市斯特吉斯舉行電單車集會，不少參加者都不戴口罩及不遵守防疫指引。