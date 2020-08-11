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Nreal AR眼鏡韓國率先上市　可與Note 20綑綁出售

科技 19:15 2020/08/11

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Nreal Light將於本月率先在韓國發貨，更可與Galaxy Note 20一起捆綁出售。

中國廠商Nreal早前宣布推出擴增實境（AR）眼鏡，成功在今年CES大會上吸引大眾目光。消息指，Nreal Light將於本月率先在韓國發貨，更可與Galaxy Note 20一起捆綁出售。該設備將於今（11）日起開始接受預購，並於本月21日正式上市。

【智能產品】日本理光研智能眼鏡　稱全球最輕僅重49g

據外媒The Verge報道，Nreal的增強現實眼鏡Nreal Light是一款類似太陽眼鏡風格的輕便型頭戴式設備，透過晶片商高通（Qualcomm）的XR認證計畫開發完成，其使用方式是透過USB-C連線任何內建高通Snapdragon 855處理晶片的手機，把虛擬物體透過眼鏡投影到現實世界中。當用戶觀看影片、玩遊戲或閱讀網站時，Nreal眼鏡可用作智能手機的擴展設備，並有望在發佈時可支援Chrome、Facebook和Instagram等應用程式。

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產品將配有一系列鼻夾及VR護蓋，以減少外部光線對用戶的干擾。（Nreal官方圖片）

產品將配有一系列鼻夾及VR護蓋，以減少外部光線對用戶的干擾。用戶可因應不同的面型矯正鏡片和VR護蓋，從而獲得更清晰的圖像。Nreal AR眼鏡將於本月起在韓國發貨，定價為586美元（約港幣4,541元）售賣，或以295美元（約港幣2,286元）與Galaxy Note 20捆綁出售。

責任編輯：施雯雯

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