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【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心

商業 19:56 2020/08/11

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根據美國政府公告，香港製造並出口美國的商品，必須貼上「中國製造」的標籤。雖然有分析師認為，整體而言對港商影響不大，但有香港製品牌預期，失去「香港製造」標籤將為其帶來關稅以外的影響。

【中美貿戰】香港製商品出口至美國　日後需標記為「中國製造」

香港中文大學全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，整體而言此措施對港商影響不大。他解釋，由於香港製造的貨品不多，加上在與美國的直接貿易關係中，美國較少直接進口香港產品，本港現時約9成出口均屬轉口貿易，故他估計，僅個別港製產品受影響幅度較大，料涉及手錶、簡單電子製品及零部件等產業。

不過，有在香港製造的紡織企業則預期受到影響，「逢發織造」總監郭志雄認為，最大影響在於市場競爭增加。他解釋，現時其產品需標籤為「中國製造」，變相品牌需與其他中國商品競爭，然而香港製造之成本相對較高，故競爭力將削弱。其次，品牌原以「香港製造」吸納高端客群，不少客人會認為港製產品有品質保證，現料未來將失去此品牌效應優勢，未知如何挽回客戶信心，唯有繼續維持品質，望客戶信任。

他坦言，自疫情後美國訂單大多已取消或延遲，故現階段未能評估疫後失去「香港製造」標籤之影響程度有多大。

【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理

【中美貿戰】港製產品出口美國需標為「中國製造」  商會稱科技界影響甚微

記者：蘇穎琪

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