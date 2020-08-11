英國保誠中期純利按年挫7成 擬完全分拆Jackson在美上市（第二版）

▲ 英國保誠中期純利按年挫7成 擬完全分拆Jackson在美上市

英國保誠 （02378） 中期純利5.3億美元，按實際滙率計按年大幅倒退73%，分派中期息5.37美分，按年亦跌73.5%，相當於新股息政策下全年股息的三分一。保誠期內亞洲新務銷售倒退近半成，集團執行總裁Mike Wells預期，相當嚴峻的環境有可能於下半年持續。

亞洲業務方面，保誠於上半年錄得16.7億美元年度保費等值銷售，新業務利潤則為9.1億美元，分別按年跌35%及46%。如單計第二季，新銷售額按年下降45%，跌幅較第一季的24%更大。

疫情下內地客無法來港投保，使一向依重內地客的保誠香港上半年年度保費等值銷售額按年下跌64%至3.9億美元，加上利率下滑，令新業務利潤挫67%至3.5億美元。

集團指出，由於防疫措施放寬，6月份來自香港本地客銷售較4月及5月有所上升，但業務前景短期內依然不明朗，跨境限制措施將繼續對香港銷售及新業務利潤產生影響。

保誠同時宣布分拆及剝離美國業務Jaskson，預計明年上半年起會開始以首次公開發售少數權益的方式，開始分拆Jaskson於美國上市，日後會視乎市況逐步減持，並將所得收益用以提高財務靈活性，及在亞洲、非洲作進一步投資。分拆後保誠將專注高增長的亞洲及非洲市場，並爭取每股內含價值維持雙位數增長。Mike Wells表示，分拆後集團會繼續以倫敦為總部之一，惟人手會按需要調整。

Mike Wells數次被問到中英關係及國安法相關問題，他僅指保誠不評論政治事件。

（第二版新增業績會內容）

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編輯：趙穎妍、謝智聰