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【中美貿戰】港製產品出口美國需標為「中國製造」　商會稱科技界影響甚微

商業 19:49 2020/08/11

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根據美國政府公告最新草案，香港製造的商品，日後倘出口至美國，將被標記為「中國製造」，意味著在香港製造的商品，將受到美方徵收與中國相同的貿易戰關稅。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，由於本地工廠或廠房不多，目前香港幾乎沒有硬件產品出口至美國，幾乎9成產品均由中國製造，香港硬件則以轉口貿易為主，故影響微。

【中美貿戰】香港製商品出口至美國　日後需標記為「中國製造」

方保僑指出，本地提供以科技軟件或技術較多，但多數軟件產品會於網上售賣，因此他認為，此項規定未必對軟件產品或技術造成限制。他認為，規定對科技界而言影響甚微，但難免會對本土其他行業造成影響，例如食品業。雖然短期内未必產生太大影響，但長遠而言，香港國際特殊地位的角色會被逐漸淡化。

電子業商會：料1至2%業者受影響

香港電子業商會榮譽副會長黃震亦指出，於香港製造之電子相關產品少之有少，主要只是產品樣版。他又指，以往業者已經以「中國製造」為出口旗號，「香港製造」對電子出口而言不會有特別優勢，故相信是次措施只影響約1至2%業者。

他又指，是次措施實屬預料之內，反而更擔心美方限制進出口主要零部件，將影響電子業批發及供應鏈。

【中美貿戰】港產商品輸美轉「中國製造」　廠商會斥「制裁」無理

【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心

記者：李寶如、蘇穎琪

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