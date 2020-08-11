【藍籌豬肉股】內地生豬價格大升逾倍　萬洲上半年收入升12%

▲ 萬洲期內派息維持不變，每股為0.05港元

藍籌股萬洲 （00288） 收市後公布上半年業績，期內生豬屠宰量及肉製品銷量均下跌，但由於非洲豬瘟持續影響，令內地整體生豬平均價格每公斤平均升137%，至4.82美元（33.95元人民幣），因此上半年萬洲生鮮豬肉業務增長加快，收入亦不跌反升，幅度達12%，錄得124.81億美元（即約867.4億元人民幣）。

根據業績報告，萬洲「生物公允價值調整前」純利為5.5億美元，按年升18.8%，惟若以「生物公允價值調整後」計，純利則只有3.17億美元，較去年同期跌44.3%。以業務細分的話，肉製品繼續是萬洲最大收入來源，錄58.36億美元，惟生鮮豬肉業務漸漸追上，期內收入達54.97億美元，按年增長速度19.5%，反觀肉製品業務收入按年計卻跌0.8%。

展望未來，萬洲指商品豬市場供應將取決於非洲豬瘟的「下一步發展及行業整合的進程」，現階段欲利用行業整合機會，擴充上游、提升加工能力，及「拓展多元化產業至家禽業」，以令產業鏈更為完善。

至於美國及歐洲業務，萬洲稱將保持肉製品在美國國內的增長動力，推動「高附加值產品」發展，歐洲則將「持續擴充產能及提高生產力以加強發展」。

萬洲期內派息維持不變，每股為0.05港元。

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記者：莫亦熙