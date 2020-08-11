【業主沽樓】長情業主齊沽貨 賺多層樓落袋 美孚業主長揸單位46年大賺81倍

樓市去向未明，就算是經歷多個經濟風浪的「長情業主」，也寧願先行沽貨套現離場，二手市場連錄兩宗九龍區持貨逾40年的長情業主賣樓個案，分別為美孚新邨及九龍塘單幢物業信達閣的成交，兩位業主的賺幅分別達81倍及47倍，賺幅幾乎夠買多個同類單位。

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美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月暫錄約4宗買賣成交，平均實用呎價約13,543元。市場剛錄得一宗長情業主沽貨個案，單位為四期百老滙街101號中層A單位，實用面積737平方呎，屬3房間隔，單位望內街，以965萬元沽出，折合實用呎價約13,094元。

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資料顯示，原業主於1974年12月以11.65萬元購入單位，持貨47年，是次轉手帳面大幅獲利953.35萬元，升值約81.8倍，據地產代理網站的數據，目前美孚新邨部份3房單位的叫價低於900萬元也有選擇，換句話說，以上賺幅已足夠多購一間苑3房單位!

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此外，位於九龍塘范信達道3號的單幢物業信達閣也錄長情業主沽貨個案。利嘉閣地產高級聯席董事王承表示，該行新近促成九龍塘信達閣極高層C室的二手成交，單位實用面積約631方呎，為三房間隔，望開揚景致。單位近日以963萬元沽出，折合實用面積呎價約15,261元。

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據悉，原業主於1977年1月以約20.05萬元，從發展商購入單位，為一手業主，持貨43年，現轉手帳面獲利約942.95萬元，物業升值47倍。王承補充，新買家為外區用家，鍾情大廈擁41校網。上述為信達閣自今年5月份以來最新錄得的二手成交個案。大廈目前仍有一個單位放售，叫價1,880萬元。

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另方面，一位持有天后景暉閣長達23年的業主也沽出單位，不過單位升值幅度當然不及以上兩宗成交。世紀21北山地產客戶經理楊詠詩表示，市場錄得天后景暉閣中層B室成交，單位實用面積400平方呎，2房間隔，座向南面，望山景，獲區外首置上車客以736萬元承接，實用面積呎價18,400元，屬市價水平。據了解，原業主早於1997年3月以290萬元購入上址投資，持貨23年至今轉手，賬面獲利446萬元離場，單位期內升值1.5倍。

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