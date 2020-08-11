【疫廈市況】大圍名城業主趕賣樓　代理：業主怕新盤平賣　多過疫情

疫情肆虐，雖然每日新增確診宗數，近日回落至雙位數，但情況仍令人憂慮，更影響樓市交投氣氛。事實上，一旦屋苑成為疫廈，業主想賣樓，也非易事，往往只能劈價平沽。不過，大圍名城情況有些不同，雖有住戶確診，惟竟有買家不怕，代理坦言：「疫情雖然可怕，但對個別業主來說，最怕是同區鐵路上蓋新盤平賣，有業主跟我說，聽聞該新盤大平賣，擔心推跌大圍樓價。」

利嘉閣邱皓文說，名城3期盛世2座低層NC室，實用面積約958平方呎，望獅子山山景，原叫價1,750萬元，終減價70萬元，以1,680萬元易手，實用呎價約17,537元。

區內代理指，7月疫情突然惡化，惟成交量與6月相若，及至近期，成交才有回落跡象，始終睇樓客大減。代理坦言：「名城最平也過千萬，買家要睇過樓，才敢入市，近期無人睇樓，成交自然減少。的確有業主肯減價，叫價亦開始貼市，但未必與疫情有關，皆因同區鐵路上蓋新盤開賣在即。」

另一方面，受疫情影響，內地生暫難來港讀書，加上大專院校也改用網上授課，終致內地生租賃需求大減，拖累租金下跌，這或促使區內部分投資者減價賣樓。

事實上，近期疫情的確影響區內租賃市場。市場消息指，名城2期盛薈1座中層SD室，實用面積686平方呎，上月底獲一組內地生承租，每月租金2.3萬元，略高於市價，惟數天後，該組學生因院校改用網上教學，故改期抵港，最終亦棄租單位，賠訂了事。

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