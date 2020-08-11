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白俄羅斯反對派領袖被迫離國 往立陶宛與孩子團聚

環球社會熱點 17:44 2020/08/11

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白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭據報已離開國家，到立陶宛與家人會合。

白俄羅斯總統大選日前結束，總統盧卡申科得票八成，第六度當選。惟民眾不滿選舉結果，連續兩日上街示威。盧卡申科今次選舉的主要對手、反對派領袖季哈諾夫斯卡婭據報已離開國家，到立陶宛與家人會合。

當地總統大選結束後，一度傳出季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanouskaya）下落不明的消息，引起外界憂慮。其競選團隊其後表示她安全，但沒有透露她在何處。

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立陶宛外長在當地星期二早上在Twitter貼文，證實季哈諾夫斯卡婭正安全身處立陶宛。他又對立陶宛電台表示，季哈諾夫斯卡婭曾經在白俄羅斯被扣留7小時。

季哈諾夫斯卡婭的競選團隊表示，她被迫離開該國。另外，季哈諾夫斯卡婭在宣布參選後曾收到恐嚇，故其時已將孩子送到立陶宛；如今已跟孩子團聚。

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37歲的季哈諾夫斯卡婭曾任英文教師，後來是全職主婦，丈夫登記參選被拒並拘捕後，她代夫出選，獲得大批民眾支持。

白俄羅斯總統選舉結束後，民眾連續兩天上街示威，不滿官方點票結果。根據結果，總統盧卡申科得票八成，第六度當選。但投票過程缺乏監察員監察，被指控舞弊，獲票1成的季哈諾夫斯卡婭拒絕接受結果。

責任編輯：葉芷樺

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