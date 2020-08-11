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華虹半導體上季純利按年跌6成 指引本季收入按季升4.9%

即市財經 17:40 2020/08/11

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華虹半導體第二季純利按年跌6成。

華虹半導體 （01347） 公佈季績，純利按年大跌59%至1783萬美元，按季也跌12%。銷售收入按年跌2%至2.25億美元，按季則升11%。華虹今日績前收跌3.2%，報33.2元，成交3.9億元。

集團上季毛利率按年下降5個百分點至26%，按季則改善4.9個百分點。華虹指引，第三季銷售收入約2.36億美元，意味按季增長4.9%，毛利率約22%至24%，較上季表現差。

華虹半導體表示，銷售收入按年下跌主要因平均售價下降，按季上升則得益於晶圓銷售量上升。毛利率按年下滑則因平均售價下降以及產品組合變化。

華虹總裁兼執行董事唐均君表示，公司銷售額及毛利率均超過指引，首季度的業績低點已經過去，全球半導體市場不斷釋出復甦訊號，中國市場表現強勁。

若以工藝技術節點劃分，0.35微米及以上仍貢獻華虹近半數收入，上季達1.11億美元，0.25微米收入按年大幅增長88%至400.9萬美元，0.15微米及0.18微米收入則按年增加35%至3397萬美元。

若以行業劃分，電子消費品為華虹最大終端市場，貢獻59%收入，其次為工業及汽車，收入佔比約25%。

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編輯：陳健婷

香港股票 業績公布 華虹半導體（01347）
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