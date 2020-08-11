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【中國經濟】內地7月M2增速減慢至10.7% 印鈔機失靈?

即市財經 17:35 2020/08/11

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中國M2增速保持平穩，人行行長易綱此前表示貨幣政策會維持靈活適度、精準導向。

內地A股近兩個月升勢強勁，市場原先憧憬人行會於7月降準放水，但預期落空。內地最新公布的7月份金融數據，均遜預期，7月新增人民幣貸款9927億元（人民幣，下同），低於預期的12000億元，並較6月的18100億元幾近「斬腰」。

數據顯示，7月社會融資規模增量為1.69萬億元，預估為1.85萬億元，前值為3.43萬億元。7月末廣義貨幣供應量（M2）按年增10.7%，低於預期11.2%，前值為11.1%。

人行再三為政策定調　易綱：總量適度、精準導向

此前，人行在一周內第三次為政策表態，央行貨幣政策委員會委員馬駿上周曾放風，指下半年政策不需要再加碼，留下彈藥應付未來的不確定性。

人行行長易綱近日接受新華社採訪，再為下半年的政策定調。他預計，下半年中國經濟增長將延續復甦的勢頭，全年有望實現正增長。在這個情況下，支撐了前期貨幣政策總量寬鬆的及時退出。因此，易綱強調貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，讓已出台的穩企業保就業的政策能夠有效落實。

換言之，下半年金融總量的增速將會較上半年有所緩慢，但仍會維持合理的增幅。意味著，投資者下半年不用對內地啟動「印鈔機」存有幻想。

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記者：馮正男

貨幣政策 中國人民銀行 滙豐控股（00005） 高達 M2 人民幣 香港 美國 年金
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