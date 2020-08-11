紐約運輸署要求Apple更新Face ID　方便乘客戴口罩解鎖iPhone

▲ 最近，紐約運輸署更公開要求蘋果（Apple）對Face ID功能進行更新，方便用戶解鎖手機。

為防止感染新冠肺炎病毒，市民每日出門在外都會佩戴口罩，但早前就有不少iPhone用戶抱怨，戴上口罩無法使用Face ID解鎖手機，使用手機時產生不便。最近，紐約運輸署更公開要求蘋果（Apple）對Face ID功能進行更新，方便用戶解鎖手機。

不少乘客在乘搭交通工具時，都會使用手機，若乘客除下口罩解鎖手機，則有機會感染病毒，同時對其他乘客造成影響。近日，紐約大都會運輸署MTA去信蘋果行政總裁Tim Cook，信件的内容提到，希望Apple可以更新Face ID功能，方便用戶在不用除口罩情況下，都可以輕鬆解鎖手機，以保障公眾場所衛生安全。 MTA主席 Patrick Foye表示，期望藉著Face ID功能更新，會有更多市民保持佩戴口罩，減低病毒傳播風險。

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事實上， Apple於今年5月就在iOS 13.5版本中更新Face ID功能，手機若偵測用戶正佩戴口罩，則會自動顯示密碼輸入畫面。但Patrick Foye認為此項更新未能滿足用戶需求，希望蘋果可以作出更大努力。

蘋果發言人表示，公司十分重視客戶的健康及安全，未來會繼續致力與MTA合作，並一同為防疫作出努力。

責任編輯：李寶如