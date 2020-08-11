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【港股追蹤】移卡神話破滅？　升完2成倒跌2成

股樓投資 19:47 2020/08/11

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移卡（09923）近期日日急升，相信睇到不少投資者目瞪口呆，股份昨日（10日）升至67.05元收市，以招股價16.64元計，已上升超過3倍。今日（11日）早市又再次高開，午後曾最多升近20%，高見80元，看似有機會再上高位時，股價在10分鐘內高台跳水，有接近80元，跌至近50元水平，非常誇張，股份最終收報52.8元，跌21.2%。

相關文章:【騰訊700】邊隻騰訊系股份咁神勇？　逆市創新高兼有機入科技指數

騰訊（00700）近期受美國禁制微信交易的影響，股價自上周起開始反覆，不過份屬騰訊系的半新股移卡升勢未有受阻，由7月初，由不足18元，僅7個交易日升至最高46元，到7月中下旬獲利回吐，回落至35元附近，到本月再展升浪。連升7個交易日後，到今日才斷纜，若以今日高位80元計，市值更超過330億元，足以成為恒生科技指數一員。

股份升勢中斷，繼而調整，本來平常不過，但10分鐘內急跌近4成，或預示有人在高位散貨，而且移卡今次升浪，既急且勁，股價現水平多少有點脫離基本因素，相信短期股價會相當波動，就算投資者只希望短炒，也要相當小心。

 

 

撰文 : 葉志偉

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