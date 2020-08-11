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【Balenciaga】13,900人民幣七夕限定「我愛你」手袋　「長輩圖」宣傳　中國網民：又醜又老土

環球政經 18:17 2020/08/11

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法國品牌巴黎世家（BALENCIAGA）的廣告以獨特風格見稱，品牌最近特意為七夕情人節於中國內地推出「Hourglass七夕沙漏包特別系列」，手袋面有寫著「我愛你」、「他愛我」、「你愛我」的手工塗鴉，十分搶眼，但最受中國網民熱議的，是品牌的宣傳圖片，具「長輩圖」風格，引來網民的嫌棄，更表示：「又醜又老土。」

其他文章：【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！

其他文章：【宏觀中國】處置壞帳壓力大　商業銀行上半年淨利倒退9%

該款訂製手袋盛惠13,900元人民幣，有4色選擇，將於8月13日起接受訂購，並在中國內地的官網或指定4間門店有售。因是次產品針對中國市場，故未有在品牌官方的Facebook、Instagram等社交平台，看到手袋的宣傳。

手袋的宣傳相片玩味十足，但中國網民並不受樂，有人直言：「像是90年代城鄉結合不入流的攝影樓風格，你有購買的慾望嗎？」也有人質疑是品牌對中國文化不了解或是比較敷衍，表示如果在七夕之後再用這設計的手袋會令人尷尬。有人則打趣說，是因為品牌看見近年來抖音、快手、微信等平台上的「土味文化」盛行才有此一著，只是投其所好而已。

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責任編輯：楊子瑩

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