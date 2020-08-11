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【鐵塔業績】中國鐵塔上半年多賺16% 績後偏軟下試1.4元支持

股樓投資 18:13 2020/08/11

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5G概念股中國鐵塔（00788）公布中期業績，截至6月集團盈利29.7億元（人民幣．下同），按年增長16.9％，不派中期息。午後鐵塔由升轉跌，低見1.44元，全日該股跌3.3%，報1.46元，正下試1.4元這近月關鍵支持位。

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上半年，鐵塔營業收入為397.9億元，按年增長4.8％，其中塔類業務收入為363.7億元，按年增長1.6％；室內分布式天線系統業務收入為17.2億元，按年增長37％；跨行業站址應用與信息及能源經營業務收入為15.7億元，按年增長87％。至於EBITDA為291億元，按年增加4.6%。同期集團塔類站址數為201.5萬個，較去年底淨增2.1萬個，其中運營商塔類租戶達到312.4萬戶，較去年底增加6.1萬戶；塔類站均租戶數從去年底的1.62戶提升至1.64戶。

鐵塔表示，上半年集團在疫情下，5G應交付需求完工率達108％，是公司成立以來完成速度最快的半年。集團上半年資本開支約143億元，符合指引，如無特別情況，下半年的資本開支水平將與上半年相若。而在能源經營業務方面，集團換電業務在全國一二線城市快速布局，與多間大型企業包括美團點評（03690）、順豐（深：002352）和中國郵政等公司達成戰略合作關係。同期運營的換電站達到1.2萬個，用戶超過15萬戶，營業收入接近1億元。

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撰文 : 李尚毅

中國鐵塔（00788） 經濟

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