【俄羅斯疫苗】全球研發最快 普京女兒接種後曾輕微發燒

▲ 【新冠疫苗】俄羅斯首註冊疫苗 普京女兒已接種

新冠肺炎疫情全球大流行,各國加緊研發新冠疫苗應對,俄羅斯率先跑出。俄羅斯總統普京宣布,俄羅斯已成為首個註冊新冠疫苗國家。普京更指,他女兒已經接種俄羅斯的新冠疫苗,曾經輕微發燒,但並無大礙,且順利產生大量抗體。

【美國疫情】專家:兒童更易傳染他人 如普通感冒易散播

【新冠肺炎疫苗】FDA審批過程不走捷徑 專家:11月無可能有疫苗

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)表示,國防部及衛生部門屬下機構Gamaleya Research Institute合力研發的新冠疫苗是安全,希望盡快啟動大型疫苗接種計劃。

普京指:

「我知道它非常有效,可以形成強大的免疫力,我再說一遍,疫苗已經通過了所有必要的測試。」

(I know that it works quite effectively, forms strong immunity, and I repeat, it has passed all the needed check.)

普京又交代女兒接種疫苗後的情況,在第一次注射當日,女兒體溫曾經升至攝氏38度,翌日降至約37度。到第二次接種後,女兒體溫再次上升。不過,普京稱,女兒的感覺良好,體內產生了大量抗體。據外界所知,普京有兩名女兒,他未交代接種疫苗的是哪名女兒。

【美國疫情】紐約8成餐廳交租有困難 長期禁堂食飲食業瀕死

澳洲工會籲取消Working Holiday 應優先請澳洲人

當局表示,醫護人員、教帥和其他面臨風險的群體,將會獲安排優先接種疫苗,最快在本月內開始。下月起會開始大規模生產,料最快在10月初便有大量疫苗可供使用。法新社報道,現已有20個國家向俄羅斯訂購新冠疫苗,涉及疫苗劑量超過10億劑。

俄羅斯國防部較早前發聲明,指最後的臨床測試結果顯示,所有測試者身上產生明顯抗體反應,而且沒有副作用或異常反應(no side effects or abnormalities)。聲明稱,按實驗數據,新冠疫苗安全及有良好耐受性。

不過,外界對俄羅斯的疫苗安全性仍抱有疑慮,世界衛生組織(WHO)敦促俄羅斯,遵守疫苗生產相關安全指引;世衛發言人亞沙雷維奇(Tarik Jasarevic)又在簡報會上表示,正與俄羅斯衛生部門密切聯絡,討論讓世衛對疫苗資格進行審核;而世衛強調,任何有關疫苗的審核都會對所有必要的安全性和有效性數據作出嚴格評估。

另外,美國權威傳染病專家福西(Anthony Fauci)則指,不希望俄方在未完成測試前安排接種。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227!立即訂閱

責任編輯:林嘉莉