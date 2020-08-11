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【TikTok】法國私隱機構接獲投訴 正展開調查TikTok

即市財經 17:11 2020/08/11

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法國保護數據監管機構（CNIL）就投訴內容調查TikTok。

字動跳動旗下的TikTok遭美國、印度封殺後，TikTok再被法國保護數據監管機構（CNIL）調查。該機構表示，對TikTok特別保持警覺，尤其是投訴所涉及的內容，惟拒絕透露投訴的原因及細節。

法國保護數據監管機構發言人表示，早於5月份收到相關投訴後便展開調查，但投訴原因或裁決的時間則未能公布。TikTok對此有沒有作出即時回復。

除了法國就TikTok展開調查，荷蘭數據保護委員會亦表示，於5月已經開始調查TikTok的兒童數據保護政策。歐盟的數據保護負責人共同承諾對這家中國公司潛在調查。英國的數據監管機構亦正進行類似的調查。

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責任編輯：謝卓榮

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