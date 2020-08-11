【新冠肺炎】調查：日本人戴口罩原因「他人都戴」居首　與防疫幾乎無關

疫情肆虐全球，為了防疫，幾乎全地球所有人都戴口罩。且慢！大家戴口罩真是為了防疫？還是因為人人也都戴口罩?

據日本共同社報道，在新冠疫情下，日本人戴口罩的動機並非害怕感染或為保護他人，而是「因大家都戴」，日本同志社大學社會心理學教授中谷內一也的團隊早前進行網絡問卷調查，訪問日本人戴口罩的理由和頻率，得出以上結果。

結果發現，影響日本人戴口罩頻率，遙遙領先的原因是「因為他人都戴」，其次為「緩解不安」，「防止自己感染」和「防止他人感染」則幾乎無關。

中谷內一也認為，要敦促人們採取理想的行動，形成像口罩這樣「大家都在做」這一心理很有效，不過他說這做法一旦過度，就會形成一個受拘束的「監督社會」。研究結果被刊登在瑞士心理學專業雜誌《心理學前沿》。

責任編輯：葉卓偉

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