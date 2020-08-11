【零售寒冬】佐丹奴：租金減半才有經營條件 不排除關港約10間店

▲ 佐丹奴主席兼行政總裁劉國權表示，對本港下半年的零售市道仍感到悲觀，7月香港佐丹奴的生意未見好轉。

佐丹奴 （00709） 主席兼行政總裁劉國權表示，對本港下半年的零售市道仍感到悲觀，7月香港佐丹奴的生意未見好轉，鑑於未能看清未來一兩年本港的前景，若租金沒有大幅下調，香港業務需要縮減，並將資源投放至韓國、台灣及泰國等市場。

劉國權指，每年有三分之一的店舖需要續租，但租金調整幅度參差，有業主減租一半以上，但亦有業主只是減10至20%。香港下半年約有10多間店需要續租，認為租金下調幅度至少達50%至60%才有經濟條件持續營運，故不排除會全部關閉今年餘下租約期滿的店舖。

他續指，為催谷本地消費，佐丹奴嘗試生產多元化的產品，例如出售口罩、洗衣珠等功能性的產品。但他指，7月香港的生意雖較最差的時間稍微轉好，澳門亦表現有好轉，但港澳仍為表現最差的市場，相反，新加坡及泰國的生意有明顯回升，台灣亦表現不俗的表現，會加大該等市場的投入，未來待香港市場的遊客回升才會重新加大投資。

網上銷售方面，劉國權指，佐丹奴主要依靠第三方平台，全球已與11、12個平台合作，現時仍有10億元左右現金再作投資，會投放至後勤部門加快出貨速度。

預計下半年虧損將會減少

佐丹奴上半年盈轉虧，非現金減值撥備達7,100萬元。劉國權表示，上半年的撥備進取，相信下半年的虧損將會減少。派息方面，他稱會審慎留意集團現金流，若有多餘現金便會選擇派息。

對於近期頻繁有中資收購本地零售商，劉國權表示，該做法為商業決定，若對股東有利不會有意見，惟暫時未有中資公司與佐丹奴接洽。

今年上半年佐丹奴獲得2300萬元的政府補貼，其中香港已入帳的補貼為約800萬元。劉國權又指，公司下半年無意裁員及減薪。

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編輯：袁諾曦