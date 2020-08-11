【iM重溫】美指摘協助北韓洗黑錢 匯業區宗傑說：「十多年來受到好大打擊」

滙業財經集團主席區宗傑，是香港外滙業的老行尊，曾開創不少先河，如現代化買賣外滙、引入「倫敦金」，1999年更曾以58歲高齡參選澳門特首。在港澳兩地金融界打拼多年，本來可以輕輕鬆鬆退下火綫，豈料2005年旗下滙業銀行突然被美國財政部指控協助北韓洗黑錢，導致銀行擠提及被澳門政府接管2年，即時從天堂掉到地獄！

每當想及滙業銀行被美國指摘替北韓洗黑錢，引致銀行擠提，今天仍然心有不甘，他說那是政治事件，且堅持沒有洗黑錢。區宗傑說：「十多年來受到好大打擊、痛苦，但我是基督徒，沒有怨恨。我的感受是，一個人很多時要犧牲小我，完成大我。我犧牲的是十多年的生活及被制裁。我經營滙業集團幾十年，最大的打擊是這次。1998年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯，我們都能屹立不倒，是因為經營穩健，從不投機！我們打算待美國制裁完結後，會到廣州開辦事處，相信事情很快可以解決。」

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澳門滙業銀行，在澳門共有8間分行，以資產總值計全澳門排行第九。銀行前身由區宗傑父親區榮諤於1935年創立的澳門恒生銀號（後易名恒生銀行）。1962年區宗傑將業務拓展至香港，成立滙業有限公司，經營倫敦金業務。1993年12月28日滙業集團正式改名為滙業財經集團，而旗下的澳門恒生銀行亦隨之改名為滙業銀行。

2005年9月15日，美國財政部指稱滙業銀行協助北韓客戶洗黑錢，建議美國公司斷絕與該銀行的任何聯繫，銀行因此出現擠提，在短短兩天被提走了3億澳門元，佔滙業總存款額十分之一，後來澳門政府接管銀行。2007年9月28日，兩年的政府管理期結束，澳門政府把滙業銀行的管理權交回原股東。

節錄自第623期《iMoney Wealth》焦點人物

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