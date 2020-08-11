提倡制止餐飲浪費 習近平：「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」

引述《新華社》報導，今日（11 日）國家主席習近平對制止餐飲浪費行為作出出「重要指示」，指餐飲浪費現象觸目驚心，令人痛心，更引用中國詩人李紳《憫農詩》：「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」警惕民眾要珍惜食物

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習近平強調，雖然近年中國生產連年豐收，但對糧食安全始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情帶來的影響更是一大警示。他又指，要加強立法監管，採取有效措施建立長期機制，堅決制止餐飲浪費行為；同時要進一步加強宣傳教育，切實培養節約習慣，在全社會營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍。

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報導指習近平一直重視糧食安全，提倡「厲行節約、反對浪費」，多次強調要制止餐飲浪費行為，例如針對部分學校浪費食物及學生缺乏節儉意識等問題，加強教育工作，以培養學生勤儉節約的良好美德。

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