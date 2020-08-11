【科網狂潮】資金番炒舊經濟股 AMX染藍炒風慢熱？

美股科技股走勢轉弱，於高位回落，反而代表藍籌股的道指，以及標普500指數轉強，現7連升。美股科網股升勢受阻，反映資金輪流炒作，舊經濟股抬頭，或預示本港恒指於本周五「變天」，預期納入阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ，炒風或趨慢熱。

美股道指、標指的近日的走勢與納指背馳，主要由於科網巨企業績理想放榜後紛走高，推動納指早前已屢新高。現時道指、標指呈強，標指現距離歷史高位僅約30點，反而納指在高位連日回軟。

標指逼高位 納指高位回落

盡管美國現時每日的新增確診數字仍高企，惟較7月時的高峰已有回落趨勢。美股現時資金炒作疫情放緩、經濟重開，以及就業數據勝預期等利好消息，推動舊經濟股。

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另方面，美股新經濟股轉弱，部份是由於中美科技戰升溫，憂慮中國反制。同理，中美科技戰升溫，亦令本港新經濟股受壓。日前，美方除了封殺TikTok，還要禁止美資與騰訊 （00700） 旗下微信交易，消息拖累騰訊及一眾科技巨頭急挫。

同樣地本港疫情亦有稍為緩的迹象，也好利本港舊經濟股。本港每日新增確診數字連續多日回落於兩位數，今日新增確診數字為33宗，為27日低位。疫情回落，今日港股升勢大振，恒指勁升逾500點或2%，惟今日科技指數表現的迥異，逆市跌0.7%，連跌3日。

AMX低基數入恒指 利中長綫攀升

本港舊經濟股短綫同步追落後，而新經濟股則回軟，本周五恒指季檢，預期AMX，即阿里、美團及小米可獲納入恒指。市場早前預期新經濟股染藍後，有望推高恒指表現，現時科網股遇冷鋒，AMX染藍可謂生不逢時，或難再引爆科網股炒風。

不過，從另一角度看，現時市況令科網股炒風降溫，股價回調後反而可令新染藍的新經濟股以較低基數入恒指，將利好恒指中長綫上升，更符ETF，如盈富基金 （02800） 投資者利益。

責任編輯：錢家鋒