▲ 【美國疫情】專家：兒童更易傳染他人 如普通感冒易散播

美國疫情持續之際，總統特朗普仍多次要求各州學校復課，更曾指兒童在新冠肺炎上是「幾乎免疫」。不過，美國有專家卻指，兒童在傳播新冠肺炎上，可能就如傳播普通感冒一樣，容易傳染給他人。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，美國哈佛醫學院前教授海瑟廷（William Haseltine）認為，5歲以下的幼童可能「具有高度傳染性」，容易把病毒傳染給他人。

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海瑟廷指出，確診幼童鼻子中病毒量，比一般人感染新冠肺炎所需接觸的病毒多一千倍，因此幼童具有極高的傳染性。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）及兒童醫院協會（Children's Hospital Association）早前整合的數據顯示，7月16日至30日期間，共新增9.7萬名兒童確診感染新冠病毒，累計增至33.9萬，增幅達40%。

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截至7月底，美國累計確診人數為456萬人，當中33.9萬人是兒童，佔約7%。

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責任編輯：林嘉莉