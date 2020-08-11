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【美國疫情】專家：兒童更易傳染他人 如普通感冒易散播

環球社會熱點 17:39 2020/08/11

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【美國疫情】專家：兒童更易傳染他人 如普通感冒易散播

美國疫情持續之際，總統特朗普仍多次要求各州學校復課，更曾指兒童在新冠肺炎上是「幾乎免疫」。不過，美國有專家卻指，兒童在傳播新冠肺炎上，可能就如傳播普通感冒一樣，容易傳染給他人。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，美國哈佛醫學院前教授海瑟廷（William Haseltine）認為，5歲以下的幼童可能「具有高度傳染性」，容易把病毒傳染給他人。

【新冠疫苗】專家福西：難有高效疫苗 要做足防疫措施

【美國疫情】特朗普擬擴大限制 禁疑似染疫國民返美

海瑟廷指出，確診幼童鼻子中病毒量，比一般人感染新冠肺炎所需接觸的病毒多一千倍，因此幼童具有極高的傳染性。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）及兒童醫院協會（Children's Hospital Association）早前整合的數據顯示，7月16日至30日期間，共新增9.7萬名兒童確診感染新冠病毒，累計增至33.9萬，增幅達40%。

【新冠肺炎】康復者揭後遺症無奇不有 嚴重者會失聲？

【美國疫情】再多10萬兒童確診 半個月急增40%

截至7月底，美國累計確診人數為456萬人，當中33.9萬人是兒童，佔約7%。

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責任編輯：林嘉莉

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