【大行點睇】料內銀已反映純利8年來最大跌幅　瑞信中金齊重點推薦招行

瑞信今日發表研究報告，內地公布銀行業上半年表現，淨利潤平均按年跌9.4%，意味第二季表現跌24%，是自2012年以來純利錄季度最大跌幅。行業淨資產收益率按年下跌2.7個百分點，資產報酬率下跌17個點子至0.83%，主要是由於滿足監管要求，銀行在第二季提高撥備所致。期內，貸款損失準備金按年增長17%，不良貸款餘額增長22%。因此，不良貸款覆蓋率基本穩定在182%。



瑞信指市場關注的盈利跌幅，很大程度已在股價反映出來。其他指標整體保持穩定，甚至好過預期。因此，市場應該對消息反應中性，相信在8月底公布中期業績時的焦點會轉移至撥備前利潤增長及收入的表現。該行指招商銀行(03968)仍是其首選，因為資產質素穩健，及儲備金緩衝表現健康。

另一間大行中金亦表示，內銀第二季利潤負增長主要源自銀行機構客觀反映風險承受滯後壓力

。向前看，該行認為大型銀行信用成本有望短期見頂，估值已見底，大型銀行有望藉業績推動估值重估，同樣重點推薦招商銀行。

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