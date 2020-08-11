  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

SpaceX刊登招聘廣告　揭示正開發太空港度假村計劃

科技 17:20 2020/08/11

分享：

SpaceX最近發布一則最新啟事，表示公司將在美國德克薩斯州開發首個度假村，並公開招聘度假村經理。

最近，科技狂人馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索公司SpaceX，發布一則最新啟事，表示公司將在美國德克薩斯州開發首個度假村，並公開招聘度假村經理。

【太空競賽】亞馬遜衛星「古柏計畫」即將啟動　料創千億商機

據外媒CNET報道，SpaceX行政總裁馬斯克一直渴望可以在2050年前在火星上建立一座擁有100萬人口的城市，現在就決定先行實現太空港城鎮，為私人太空旅客提供獨特的客戶體驗。而SpaceX早已提供太空港概念設計圖，並決定在德州布朗斯維爾市的博卡奇卡村（Boca Chica Village）建設太空港度假勝地。而該度假村正鄰近SpaceX現時開發和測試其下一代星際飛船星艦的研發基地，馬斯克正計劃將這個小鎮發展成21世紀太空港。

監督度假村設計建築

而日前該公司就發出招聘啟事，公開招聘德州太空港度假村經理。據招聘啟事所寫，由於該項目正處於發展的早期階段，經理需要負責監督SpaceX首個度假村的整個設計和建築過程，包括管理設計，估算最終成本和建築時間表，並獲得所有必要的工作許可證。招聘條件方面，公司要求應徵者需要擁有學士學位學歷，並在建築項目管理領域擁有5年以上的工作經驗。

據招聘啟事所寫，由於該項目正處於發展的早期階段，經理需要負責監督SpaceX首個度假村的整個設計和建築過程。

SpaceX載人飛船返航　NASA公布直播時間

【太空廁所】NASA公開招募設計太空廁所　勝出者瓜分逾27萬元獎金

外媒TechCrunch分析指，此舉意味著SpaceX將尋求在太空飛行以外創造端到端的體驗。同樣在發展太空旅遊維珍銀河（Virgin Galactic），其所屬維珍品牌，從酒店客房到飛機客艙一直宣揚重視客戶體驗的設計，而SpaceX明顯地正是考慮參照維珍銀河建設太空港的做法，強調太空乘客的旅程體驗。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【太空競賽】亞馬遜衛星「古柏計畫」即將啟動　料創千億商機
2020/07/31
【太空競賽】亞馬遜衛星「古柏計畫」即將啟動　料創千億商機
SpaceX載人飛船返航　NASA公布直播時間
2020/07/28
SpaceX載人飛船返航　NASA公布直播時間
【太空廁所】NASA公開招募設計太空廁所　勝出者瓜分逾27萬元獎金
2020/06/26
【太空廁所】NASA公開招募設計太空廁所　勝出者瓜分逾27萬元獎金
【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試
2020/06/20
【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試
【科技狂人】再有2間賭城酒店提交申請　要求引入Elon Musk的高速隧道系統
2020/06/11
【科技狂人】再有2間賭城酒店提交申請　要求引入Elon Musk的高速隧道系統
酒店 馬斯克 德克薩斯 美國 SpaceX 火星

上一篇文章

紐約運輸署要求Apple更新Face ID　方便乘客戴口罩解鎖iPhone

下一篇文章

【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【封殺微信】iPhone若下架微信　中國出貨量或跌20%至30%
【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易 如有毒聖杯
【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易 如有毒聖杯
【每日焦點】蘋果下架微信將影響中國銷量　傳蘋果發佈會公佈9款新品
【每日焦點】蘋果下架微信將影響中國銷量　傳蘋果發佈會公佈9款新品
【摺疊手機】微軟Surface Duo上市在即　官方產品照曝光
【摺疊手機】微軟Surface Duo上市在即　官方產品照曝光