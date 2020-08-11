香港迪士尼傳要求員工下周起放無薪假　料涉4000員工

▲ 香港迪士尼樂園傳要求員工下周起放無薪假，料涉4000員工。

《南華早報》報道，香港迪士尼樂園因應第三波疫情爆發，園區重新關閉，要求員工自下周起，每周放1日無薪假。香港迪士尼樂園職工會主席鄭麗兒估計，約4000名全職員工將受影響。香港迪士尼樂園曾於6月18日重開，惟其後本港疫情轉趨嚴峻，樂園在7月15日再度關閉。

鄭麗兒引述一份內部通知表示，香港迪士尼樂園員工被要求每月最多放4日無薪假，暫不知道相關安排會持續到何時，她預料可能會持續至香港迪士尼樂園重新開放為止。

鄭麗兒形容相關安排「合理」，但部分員工有家庭需要支持，並不希望放無薪假，其他同事則理解公司沒收入，需採取措施度過艱難時期。

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編輯：陳健婷