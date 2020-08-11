【iM重溫】女承父業冀滙業打出新一片天　進軍精品式財富管理行業

滙業財經集團主席區宗傑，是香港外滙業的老行尊，在港澳兩地金融界打拼多年，本來可以輕輕鬆鬆退下火綫，豈料2005年旗下滙業銀行突然被美國財政部指控協助北韓洗黑錢，導致銀行擠提及被澳門政府接管2年。

他的長女區麗莊，在2005年陪伴父親渡過2年難捱歲月，2007年她毅然加入基金公司，外闖讓她全面掌握金融行業，3年前她決意回歸滙業，出任集團副行政總裁，作為傳承企業的第四代，她說要像父親一樣不斷創新，上任3年來，滙業財經集團致力朝「精品式財富管理」方向走，她冀望明年集團踏入85年周年，會有另一翻新氣象，她亦希望挑戰自己，能讓公司更上一層樓！

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澳門滙業銀行是港澳地區少數的家族金融機構，對於這「特別定位」，區麗莊希望家族企業可以在她這一代繼續傳承下去。她說：「身為第四代，要傳承企業就要把澳門銀行業及香港投資業務擴大，我認為要壯大就要擴展金融方面的範疇，做得更精細，例如在資產管理及私募股權投資上，除了傳統的財富管理、證券、新股認購、債券、期貨業務外，信託管理、海外物業管理都要積極參與，讓這平台有更好的發展空間。我想家族形式不是問題，最重要是能否把公司管理好！」

問她外闖近10年，為何願意回巢？她說：「父親身體仍然健康，不過年事已高，我覺得很多事情都需要時間交接。他曾多次召喚我回公司幫手，我想也是時候回歸。3年前我曾經思考過，認為這是一個好的挑戰，也想試一下自己的能力。我覺得這是一個很好平台。這三年間，香港的銷售人員從10人增至20人左右，未來還會擴大團隊。此外，也增加新產品，例如基金及海外房地產，這些都是新業務。自從我參與公司業務後，網上股票投資平台時亦有更新，也開發手機應用程式，專門用於期貨市場。這些新增業務現在佔比雖然不大，但我們看到有明顯的增長！」

冀轉型成私人銀行

區麗莊續說：「明年滙業銀行踏入85周年，在澳門的業務是零售銀行，香港則以股票為主，我們打算慢慢轉型至『精品式財富管理』，目標是向財富管理及私人銀行進發，希望做到如Julius Baer（寶盛集團）那麼好！自3年前回到公司後，我一直都朝着這方向發展，旗下產品也逐漸多元化。我的理念是，希望以開放式平台，將更多投資產品帶給港澳投資者，由於兩地都有理財需要，作為家族銀行，我們的優勢是兩地均有業務，希望服務香港人的同時也把投資產品帶到澳門。這三年來，我們積極尋找不同的國際投資產品，包括海外房地產、保險、基金及其他投資產品，希望最終可以轉型，能多服務一些高端客戶，例如私人銀行及零售銀行中有理財需要的客戶。」

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對於女承父業，區宗傑表現得相當高興。他說：「我希望有第四代，讓滙業財經集團可以傳承下去，且發揚光大。我認為麗莊的個性適合接管這個機構，所以便邀請她回來。3年前回來，用一年的時間交接，相信我們未來將會面對人事、管理及同業競爭等挑戰，所以她仍然需要努力學習。麗莊受過良好教育，也在外面見過世面。公司有很多好的董事栽培她，所以希望她能傳承！不過繼承我並不容易！她需要出人頭地，出人頭地有幾個因素：包括聰明過人、勤力過人及兩者兼備。我認為她還未夠勤力！」

90分女兒勇於嘗試

問他如何給女兒打分？他看着女兒甜甜地說：「90分！」記者曾將分數說成80分，他即時糾正說：「是90分啊！」

對於父親如此看重，區麗莊說：「很高興父親給予機會，他很信任我，例如我提議發展新業務，他叫我去嘗試，由於他樂意接受新事物，且對事情往往有獨特見解，在耳濡目染下，我也要像他一樣，有他的支持我可以放膽做！我希望能以客戶的角度，提供適合的建議及投資策略。至於資產管理也是我們新的方向，未來會跟不同的公司合作，例如客戶想在海外置業，我們會提供服務。最近香港及澳門多了人想在海外置業，以東南亞、日本為主。當中，港、澳情況又有所不同，不少澳門人擁有葡萄牙護照，對移民的需要不大。澳門人想分散投資，當中最受歡迎的是泰國；另一方面有不少家長想將子女送到英美加等地留學，也有客戶會在當地置業，我們跟不同地方的發展商有聯繫，我們做轉介，英國以倫敦及曼徹斯特最受歡迎。」

他說自己成功之處在於堅持及創新，「創業時，在股票市場收市後，我拿着公事包到中環不同地方推銷金融服務，持續堅持下，當時香港三大船王都是我的客戶。」他的創業故事始於1958年高中畢業，當年他毅然離開家族銀行恒生銀號（後易名為恒生銀行），隻身赴港於恒泰銀號當實習生，1961年時拿着父親區榮諤的30萬元，在港創辦滙業有限公司，經營外幣買賣，他是行內第一個將現代化外滙買賣模式引入香港的人！他亦是本港第一個將國際倫敦金引入香港的人，在香港設立國際黃金交易市場，一度成為全亞洲最大的金商之一，滙業也因此聲名鵲起。後來他又到中東及歐洲做英鎊套戥，被行家尊稱為「外滙王」！直到1980年，眼見其父年事已高，便把澳門經營的恒生銀行與香港滙業集團合併。到了八十年代末，陸續成立滙業證券、滙業財富管理，將公司發展成全方位的金融機構。

節錄自第623期《iMoney Wealth》焦點人物

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