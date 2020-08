【A股布局】地緣政治緊張　軍工板塊落鑊有理由

中美角力升級,南海、台海均有擦槍走火的可能,不確定性令軍工板塊頓成當炒板塊。根據WIND的軍工指數,7月以來的累計升幅竟達48.1%,完全拍得住科網、晶片等新經濟股。

其他文章:【生科熱潮】生物科技股輪住炒 呢隻今日升一成個半月升一倍

事實上,軍工板塊造好,不止靠消息,隨着中國投入軍隊現代化的投資不斷增加,軍工企業的基本面也有實質支持。

截至周一(10日),有25家軍工類公司披露了半年業績預告,其中13家公司發出盈喜,包括7家公司料上半年淨利潤預增上限超過100%;另有1家公司扭虧為盈,其餘5家公司淨利略增。

分析指,軍工產品訂單增加,是推動業績的主因,由於行業是用「以銷定產」的模式運作,形成整個產業鏈的確定性不低。

其他文章:【宏觀中國】處置壞帳壓力大 商業銀行上半年淨利倒退9%

以紅相股份(深:300427)為例,公司披露軍工子公司星波通信與特殊機構客戶簽訂2021年交付的大額合同。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!