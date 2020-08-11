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【A股布局】地緣政治緊張　軍工板塊落鑊有理由

股樓投資 16:51 2020/08/11

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中美角力升級，南海、台海均有擦槍走火的可能，不確定性令軍工板塊頓成當炒板塊。根據WIND的軍工指數，7月以來的累計升幅竟達48.1%，完全拍得住科網、晶片等新經濟股。

其他文章：【生科熱潮】生物科技股輪住炒 呢隻今日升一成個半月升一倍

事實上，軍工板塊造好，不止靠消息，隨着中國投入軍隊現代化的投資不斷增加，軍工企業的基本面也有實質支持。

截至周一（10日），有25家軍工類公司披露了半年業績預告，其中13家公司發出盈喜，包括7家公司料上半年淨利潤預增上限超過100%；另有1家公司扭虧為盈，其餘5家公司淨利略增。

分析指，軍工產品訂單增加，是推動業績的主因，由於行業是用「以銷定產」的模式運作，形成整個產業鏈的確定性不低。

其他文章：【宏觀中國】處置壞帳壓力大　商業銀行上半年淨利倒退9%

以紅相股份（深：300427）為例，公司披露軍工子公司星波通信與特殊機構客戶簽訂2021年交付的大額合同。

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撰文 : 林衛

板塊 南中國海 中國 盈喜 兩岸關係 A股
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