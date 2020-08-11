【新冠疫苗】審批不走捷徑 專家：美國11月無可能有疫苗

▲ 美國食品藥品監督管理局明言，不會一味求快而縮減疫苗審批過程，疫苗專家更斷言11月不可能有疫苗面向公眾。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，各地科學家積極研發疫苗。美國總統特朗普曾揚言，在年底11月總統大選之時，會有疫苗面世。但美國食品藥物管理局明言，不會一味求快而縮減疫苗審批過程，疫苗專家更斷言11月不可能有疫苗面向公眾。

費城兒童醫院的疫苗專家奧菲特博士（Paul Offit）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，經查看首家在美國展開新冠肺炎疫苗的第3期臨床試驗的公司Moderna的數據後，認為目前有的疫苗時間表並不現實。

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他解釋，以Moderna研發的疫苗需打兩針，兩針之間相隔28日。此後研究人員再等待和觀察參與者感染新冠肺炎的情況，難在11月前完成所有測試。

美國食品和藥物管理局（FDA）的哈恩博士（Stephen Hahn）在週一表示，新冠肺炎疫苗的安全性不會受到忽視。現時針對新冠肺炎疫苗已展開200多次試驗，他強調，疫苗必須通過固定審查過程，才可面世。

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專家普遍認為，公眾在2021年獲得疫苗的可能性較大。

責任編輯：葉芷樺