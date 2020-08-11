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【美國疫情】紐約8成餐廳交租有困難 長期禁堂食飲食業瀕死

環球社會熱點 16:51 2020/08/11

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【美國疫情】紐約8成餐廳交租有困難 長期禁堂食飲食業瀕死

新型冠狀病毒肆虐美國，嚴厲的防疫措施下，飲食業承受災難性衝擊，疫情嚴重的紐約市長期禁堂食下，餐廳經營極之困難，最新調查顯示，逾8成紐約餐廳交租有困難，無力支付全額租金，惟業主態度仍強硬，7成餐廳稱業主不肯因應疫情減租。

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市政府嚴苛的限制下，餐廳叫苦連天，紐約市款待業聯盟（NYC Hospitality Alliance）公布調查結果，約500間受訪餐廳、酒吧或夜店中，83%無力支付7月全額租金，37%完全沒有辦法交租。

餐飲業一片愁雲慘霧，惟業主普遍未有因應業界特殊情況，伸出援手，調查指，71%受訪餐廳稱業主不肯寬減部分租金，61%餐廳稱業主繼續要求準時交租，90%業主不肯正式重新談判租約。

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紐約市長期禁堂食，室內用餐禁令至今未停，報告指食肆在重重限制下經營，難以產生足夠收入，連支付租金等基本開支也有困難，業界非常憂慮如何捱過今次疫情，尤其中小型餐廳。

紐約市款待業聯盟執行董事Andrew Rigie稱，疫情為行業帶來獨有的財務災難，小企業急需市、州以至聯邦政府層面的幫助，如稅務寬免、禁止趕走租戶、支援業主等，以度過艱難時期。他強調餐館及夜生活，對紐約經濟及社會網絡十分重要。

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責任編輯：林建忠

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