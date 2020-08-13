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【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？

環球政治 21:07 2020/08/13

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新冠肺炎全球大流行未止，各個大國展開新冠疫苗研究的「另類軍事競賽」，力求盡快拯救自身國民，實力未及的國家或許只有望門輕嘆。但菲律賓不甘望天打卦，繼主動要求中國分配新冠疫苗後，再向宣稱已完成疫苗的俄羅斯招手，要求優先免費取得新冠疫苗。如此公開左右逢源，菲律賓顯然有所自恃，不怕得罪中俄這兩個大國。

  • 杜特爾特向俄招手，討新冠疫苗
  • 對中國同樣要求，公開左右逢源
  • 菲律賓恃握南海角色，趁機取利

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在周一（10日）錄得單日新高的6958宗確診後，菲律賓的新冠肺炎確診病例累計增至13.6萬宗，已經超越印尼，成為東南亞病例最多的國家，在亞洲整體排在第8；死亡病例則累計近2300宗，少於印尼，在東南亞排第二，亞洲整體排第10。

菲律賓經濟本身較弱，如今加上疫情肆虐，無疑急需新冠疫苗「救命」。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周一發表電視演說：「我將告訴（俄羅斯）普京總統，對於俄方在有關新冠肺炎的研究深信不疑（hugh trust），相信所生產的新冠疫苗定必對人類有益。」

杜特爾特更明言，菲律賓願意充當俄羅斯新冠疫苗的測試者，以換取免費獲得俄羅斯新冠疫苗。

俄羅斯傳媒早前報道，預期新冠疫苗可在本月內獲得監管機構認可批准，並準備向菲律賓提供，或是在菲律賓夥同本地企業大量生產，但未有談及是否免費。

杜特爾特這番求疫苗的言論甚為耳熟，在上月也曾有過。當時請求新冠疫苗的對象是中國，他宣稱，中國一旦完成研發新冠疫苗，便會提供予菲律賓，並尋求中方貸款以作購買疫苗之用。

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盡管中俄本身是友好關係，但未知杜特爾特如此公開「左右逢源」，會否惹來中俄任何一方不快。因為中俄菲之間向來都存在錯綜複雜的三角關係。

雖然中國近期向菲律賓提供逾百台呼吸機，以助治療新冠肺炎患者，但雙方涉及南海主權的爭議未見有解決出路，在上月南海仲裁案4周年之除，菲律賓外交部仍要求中方按仲裁案判決辦事，並聲言在此沒有談判空間。

美軍近來數月頻頻在南海對中國施壓，身為當事國之一的菲律賓態度變得更重要，是否反對美方介入，將會影響美軍行動的正當性，或令中國不能對菲律賓太強硬。

而俄羅斯也有在南海分一杯羹的意圖，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）去年底獲菲律賓邀請，參與南海天然氣和石油開發，並已派員研究合作開發的可能性。加上之前跟越南簽定防務協議，俄羅斯染指南海的意國、跟中國出現利益衝突的機會是確實存在。

或許，正是中國和俄羅斯之間這種既友好又帶分歧的複雜關係，被杜特爾特這個機會主義者看上，從而不吝於公開「左右逢源」，以求在當前的新冠疫苗「軍事競賽」爭取最大好處。

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撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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