【金價走勢】金價見頂未？施羅德投資：經濟政策經歷巨變　黃金升浪可再推進

▲ Luke謂黃金股「剛剛才開始跑贏金價」，相信這是黃金上升周期仍可「繼續推進的另一個跡象」

黃金早前乘美元走低之際大升兼創新高，施羅德投資金屬基金經理James Luke更形容，環球宏觀經濟政策「正在經歷巨變」，相信金價「不應被限制在現時的水平」，連同黃金股開始跑贏大市，相信黃金升浪尚可「繼續推進」。

Luke表示，以長達數年的角度來看，黃金估值並非不合理，預期黃金本周期升浪仍有很長的上升道路，皆因從技術層面來看，黃金ETF持倉僅佔全球所有ETF約2.5%，較2011年時的10%低，意味投資者現階段未算極為重倉黃金。他相信，「持續增加黃金配置或會對私人黃金總持有量產生想不到的影響」，強調金價有力再升。

而由宏觀經濟角度來看，鑑於環球債務水平處於歷史高位，Luke稱宏觀經濟政策正經歷巨變，並助各國對通脹升溫的接受程度「大大提高」，料實際利率或會進一步跌入「負值區域」，貨幣貶值風險亦因而加大，有利黃金表現。

另一方面，Luke謂黃金股「剛剛才開始跑贏金價」，相信這是黃金上升周期仍可「繼續推進的另一個跡象」。

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記者：莫亦熙