【天價罰款】滙豐渣打有份　美國過去十年向違反制裁令銀行罰近1200億

▲ 本港上市的滙豐（00005）及渣打（02888）銀行過去亦曾因為違反制裁令而被美國罰款。

美國上周五宣布制裁中港11名官員，彭博日前引述知情人士指，有在香港運營的銀行正加強審查客戶，最少一家美國銀行正採取措施，暫停與被制裁官員有關的帳戶。銀行之所以步步為營，原因是違反制裁命令，隨時可被美國罰巨款。根據Refinitiv數據，過去10年，世界各地銀行因違反美國制裁令累計被罰款超過152億元（約1178億港元）。

本港上市的滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 銀行過去亦曾因為違反制裁令而被美國罰款。根據Refinitiv資料，渣打因違反伊朗制裁禁令﹐去年曾被罰6.57億美元（約51億港元），而滙豐則在2012年被罰款19億美元（約147億港元）。根據滙豐當時簽署的和解協議，滙豐向來自伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供的服務，違反了美國的制裁決議。

至於單價最高的罰款則來自法國巴黎銀行，2014年該行被罰89億美元（約690億港元）。當時美國政府指控這家法國最大的銀行為蘇丹和其他被美國列入黑名單的國家轉移了數十億美元的資金。

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編輯：吳敏芳