【軟銀業績】軟銀上季憑回購及科技股升「翻身」　扭虧後仍計劃賣資產

▲ 軟銀其中一項最著名的投資為阿里巴巴（09988）。

阿里巴巴 （09988） 股東、日本電訊及媒體公司軟銀（Softbank）於截至3月底財年錄得史上最差業績後，軟銀在今財年首季（4月至6月）成功扭虧為盈，純利按年增12%至1.26萬億日圓，主要由於期內科技股大升及軟銀進行巨額回購。不過，相關於業績，市場更留意軟銀的資產出售計劃。

軟銀管理層表示，公司已完成出售4.5萬億日圓資產計劃的95%，預計很大機會超過4.5萬億日圓的目標。另外，軟銀表示對晶片公司ARM尚未有定案，可選方案包括全部出售、部分出售或進行上市。

軟銀行政總裁孫正義表示，公司將建立資產管理公司，同時有5至6間在願景基金的公司準備上市。

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編輯：謝克迪