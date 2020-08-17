【千手公關@iM網欄】企業直接盡社會責任——「商界入社群」

上文也有提過，社會進步，資訊發展一日「萬」里，大眾對企業履行社會責任的期望日高，尤其上市公司，每年除了交出亮麗業績向股東交代之餘，亦要按國際準則及聯交所的指引，每年刊發《環境、社會及管治報告》，向投資者丶持份者及大眾披露在可持續發展方面的表現。 在上述三個範疇（ESG)中，環境(E)及管治(G)有既定的框架和較客觀的標準，但在推動社會責任(S)方面，單靠義工時數、捐獻數字等難以完全反映企業的貢獻，所以各家企業也各施各法。



過往大部分企業也是透過捐款予社福機構，間接扶助弱勢社群，捐物資，與真正受助人接觸有限。 但近年有企業提倡「商界入社群」（Business in Community-BIC) 概念，鼓勵以行動投入社會，直接與有需要的人士交流，了解他們的需要，讓他們知道社會丶商界並沒有遺忘他們。商界直接面向受助者，親身了解他們的境況，可增進彼此了解，也有助公司上下更加「貼地」。

企業如何走入社群？公關部一向是公司與外界的橋樑，故順理成章引領其中。第一步就是為公司找出想幫的目標社群和性質：兒童？年輕人？老人？婦女？單親家庭？長期病患？要知道，找對的對象並不容易，絕不是為捐而捐，為做而做，更不是說你拿著大堆物資送出去便是行善，人家便「受惠」了。企業扶助社群有助建立正面形象，但前提是助人發乎真心，再輔以恰當的公關策略，可贏得外界的尊重，令項目得以持續發展，讓更多人受惠。所以有長遠目光的項目，公關同事會做資料搜集，了解不同社群的需要，然後按公司的業務、資源及形象，初步確定目標對象，繼而擬定計劃書、與受惠單位及支援機構洽談、組織義工隊和項目時間表等等。準備工作視乎規模及項目可持續性，隨時可花上一、兩年時間，計劃推行後，更要定期檢討、改進，故企業入社群需要長遠目光丶願景、決心、財力及人力。



筆者任職的公司一直着力幫助基層中學生，晃眼間已超過十年，多年來，該項目已幫助了不少學生，義工們入學校與老師丶學生互動丶在早會與學生做分享丶課後安排社交英語會話活動丶就業輔導丶帶學生到公司探訪及師友計劃等……已不是新鮮事。 義工同事更是見證著一個個勵志的故事，在參與義工的同時，自己也有體會和得益。這是單純捐款得不到的經驗。BIC的理念已提升至商界互相合作，不分你我，一起運用機構自身的專長及人脈，出錢出力，直接幫助受助對象。一加一等於二，這無疑令慈善工作發揮「槓桿」效果。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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