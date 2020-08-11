景順Kristina Hooper：料美國國會終會達成協議 利好美股

▲ 景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，美元持續疲弱可能對在美國以外地區有一定收入比重的美國公司來說是正面的，反過來可能對美國股市有利。

美國國會無法就新一輪紓困方案達成共識，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，美國總統特朗普政府近日簽署行政命令以代替為第四階段的財政刺激計劃，加上7月份就業報告勝於預期，共和黨並不太急於與民主黨達成協議，但相信國會最終將會達成協議，並在一定程度上有利股票，但同時因應增加大眾對通貨膨脹和預算赤字擴大的擔憂，意味著黃金可能進一步上漲，美元則進一步貶值。

不過，Kristina Hooper指，美元持續疲弱可能對在美國以外地區有一定收入比重的美國公司來說是正面的，因為它們的產品或服務定價在此情況下更具競爭力，反過來可能對美國股市有利。

她又稱，現時市場需要看到更多跡象顯示疫情在美國以至南非、印度和巴西等國得到控制，各國有必要通過合作以應付疫情，惟對美國等地而言，似乎是一個遙不可及的目標。若疫情無法在美國受控，黃金將繼續走強，美元將持續走弱，鑑於美國聯儲局極度寬鬆的政策，股市應得到支持，長期增長型和防禦性股票的表現將跑嬴週期性股票。

隨著美國總統大選臨近，中美間的緊張局勢加劇。但Kristina Hooper指，中國消費者似乎並未因中美關係緊張而懲罰美國公司，中國仍是許多跨國公司真正的焦點，在遏制新冠肺炎疫情後，中國的經濟明顯正在復甦，跨國公司正從中受惠。鑑於中國有控制疫情的能力以及經濟前景改善，近期中國股市疲弱或提供了入市機會。

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編輯：袁諾曦