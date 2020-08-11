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【港股追蹤】高位抽水　教育股準備散貨？

股樓投資 17:22 2020/08/11

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恒指今日（11日）高開後持續上揚，雖然未能再次衝破25000點關口，仍升超過500點收市，收報24890點，升513點，或2.1%。不過有個近期熱炒板塊今日終出現調整，所指的就是教育類股份，龍頭股中教控股（00839）及睿見教育（06068）齊齊公布配股集資，令市場憂慮行業或現散水潮。

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中教控股昨日（10日）剛公布斥資13.5億元人民幣，收購海南賽伯樂教育集團60%權益，並已於上周五（7日）與賣方訂立協議，令股份昨日股價升6%。但公司掃完貨就隨即籌旗，集團今早公布，計劃以先舊後新方式配售1.3億股股份，每股配售價15.52元，較昨日收市價折讓7.7%。股價今日隨即打回原形，低見15.52元，與配售價一樣，最終收報15.7元，跌6.5%。

另一同業睿見教育7月至今累積升幅超過50%，今日亦公布計劃配售1.3億股股份，每股配售價4.24元，較昨日收市價4.7元折讓9.8%，股價今日以全日最低位收市，收報4.3元，跌8.5%。

高位配股集資動作其實在強勢板塊十分常見，問題是配股後能否守住配股價。以醫藥板塊的藥明系為例，兩隻股份不斷配股，股價卻一直小回大漲，說明基本因素良好的話，配股也只屬短暫陣痛。

至於教育股基本因素穩定，惟今年累積升幅不少，已大致反映增長預期，再大升空間不多，但應能在現水平暫時整固。

 

撰文 : 葉志偉

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