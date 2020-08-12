【氣炸Party@iM網欄】帶着氣炸鍋去旅行 美食旅遊吃出馬祖風土人情

20多年前開始紅起來的美食旅遊（Food Tourism），結合美食和旅行兩種愉快的旅遊體驗，這種旅遊模式，是以旅遊為目的，在旅遊過程中以追求美食、美飲帶來的獨特難忘體驗， 把人、地、時結合起來的文化旅遊。

旅行，不礙於行程的遠近。過去幾個月的疫情日子，大家也開始了本土旅遊，香港staycation的介紹也各適其適。大家一下子變成了美食旅遊家，在不同小社區裡的特色大小餐館、食店、街頭小販體驗的香港的文化美食旅遊。

台灣一位朋友分享了一個Facebook貼文，標籤是#帶著氣炸鍋去旅行。貼文的主角帶著兩個小孩作背包旅行，背包裡居然真的裝上個氣炸鍋。

主角三人是實實在在的美食旅遊家。他們漫遊的其中一個地方是馬祖，滿眼都是道地美食，包括極為少見的鮮貝類「佛手」。它又名「觀音手」，學名「龜爪藤壺」，是附著在海邊低潮線至高潮線間岩石上的貝類，也是馬祖最具代表性的海鮮美食。

但是它很醜，像龜腳，看來不少道地菜的外貌真不得人心。馬祖人說吃佛手就像啃瓜子一樣，從中心咬下，再把殼扳開，嘴裡馬上嚐到新鮮的口感，味道比蛤蜊類的沙蜆，花蛤更富海洋的鮮味。

#帶著氣炸鍋去旅行的主角買到新鮮的「佛手」，當下就用自攜的氣炸鍋烹煮品嚐。氣炸鍋的好處就是方便、簡單、快捷。先噴油AF 5 分鐘，撿剩最新鮮的，然後加點油，幾塊薑片，再放一點小辣椒，摻上少許蠔油，再AF 4分鐘，最後趁熱騰騰撒上蔥花，增添香氣。

10分鐘的氣炸鍋料理，小孩都能做的海鮮美食，不但吃出滋味，也吃出馬祖的風土人情，馬祖的歷史、特色，隨著一道菜就記下來，比一個小時的課堂更見效。

美食旅遊變得突出， 也因為它帶出的廣泛影響。美食旅遊滿足旅旅行家對當地飲食風俗習慣的求知、也是對飲食的「色、香、味、形、意的個性化需求」。對旅遊點的經濟也帶來正面的影響，包括帶動更多的遊客、更高的食店銷量、政府的稅收、媒體的關注提高、也帶出社區更強的自豪感。」

旅行也帶上氣炸鍋，聽起來的確有點誇，但這Facebook專頁主人翁，帶著氣炸鍋「撐」本土美食，感覺跟我們這群開氣炸鍋Party的人是同一夥的 --- 我們的生活慢慢離不開氣炸鍋。我們也來趁熱鬧，來一客氣炸蠔餅，參考食譜：

材料:

蠔仔 （半斤）

蒜仔/蔥 1-2棵

鴨蛋 2隻 (鴨蛋比雞蛋香，亦可鴨蛋加雞蛋混合，比例3:1)

蕃薯粉 2湯匙

魚露 2茶匙

水 半杯

胡椒粉 半茶匙

芫茜 2棵 （也可不加）

做法：

1.筲箕內放入蠔仔，加1 - 2湯匙生粉用手水龍頭下慢水沖洗, 檢走蠔殼，重覆直至蠔仔清洗乾淨，瀝乾水。

2. 芫茜、蔥/蒜仔 切粒，鴨蛋打勻，蕃薯粉用半杯水開成漿。

3. 加入、蒜仔、蕃薯粉漿及蠔仔拌勻。

4. 粉漿加入魚露、胡椒粉、芫茜、蔥/蒜仔粒、蛋液、 蠔肉，拌勻。

5. 蛋漿放 pan， 180℃ AF6分鐘，然後噴油，200℃ AF再4分鐘。（中途拉出拌勻。）

作者_樂山樂水簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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