【情緒有得傾@iM網欄】當焦慮情緒爆煲　家人可以怎樣求存 (一)？

這段日子打開報章，不難發現每周總有一些重要事件在香港發生。8月初教育局宣佈的復課安排，就是全港學校可於原定擬定日期開課，惟學生需在家學習，不能提供面授課程，直至另行通告。對父母而言，尤其是有特殊教學需要或要適應新環境學生的家長、單親家庭、甚或雙職父母也可能正面對不同程度的不安。這種不安也可演繹為一種矛盾的心情。心裏謀算漫長的暑假終於過去，孩子重回校園也總算可以鬆一口氣！正當暗暗期待這一天的來臨，怎料疫情反覆，根本捨不得把子女置身險地。回頭想起，早在2月開始，停課、復課、提早放暑假、分階段復課，「停課不停學」已經不絕於耳，亦是學生與家長要適應的新常態，真是何等勞累啊！

香港的家長如是，海外的景況其實也不遑多讓！當美國也面臨抗疫與經濟復甦的兩難之際，好些學校把在家學習與面授課程的決定權留給父母，令很多家長煎熬不已，只希望在教育與健康中取得平衡，不想錯判形勢，變成進退失據。這幾個月，因為疫情的緣故令英國的家庭律師忙得不可開交。為甚麼？原來不少離婚夫婦因為未能就子女應在家學習或回到學校上課達成共識，最後法庭就成為他們的戰場。

當焦慮的情緒日積月累，令緊張和恐懼的氣氛在家中成為一種常態，每位家庭成員就會不自覺地選擇自己熟悉的應對策略求存。總括而言可以區分為四種形態，今天筆者先談其中兩種。首先，比較常見的是夫妻之間透過疏離，減少接觸去避免磨擦。舉例說明，其中一方或者對某種事物過度沉溺，例如是較負面的如電子產品、賭博、酗酒；但也可以是正面的事情如工作。埋藏自己於這些嗜好之中，就可以不知不覺地減低與配偶的溝通機會。

另外一種形態是夫婦間恆常性的衝突，在過去的輔導工作中，也遇上嗌交嗌了大半生的老夫老妻，有趣的是，他們依然選擇走在一起。問他們有否考慮過分開，他們說聽不到對方的聲音會更受不了！我不敢說這是否愛情的魔力，但我知道這對夫婦在情緒上確實是十分依賴對方，總希望對方能明白自己、聽到自己的心底話。上文談到英國訴訟的例子，正好反映了這種形態。只是他們選擇分開，未能走到白頭。筆者深信父母的初心也是為子女著想，那怎樣處理方為上策？



作者_小明簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

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