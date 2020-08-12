【小老闆生意經@iM網欄】選好電商平台 為網店成功關鍵第一步

一場突如其來的新冠肺炎疫情，令零售行業經歷了一次大洗牌。過去幾個月，人人為了抗疫而足不出戶，帶動了不少網上商店疫情期間生意大增。一班原本不熟悉或者沒有網上購買經驗的消費者，都會因為疫情影響而開始有網上購物的習慣。



網購需求增 商家紛紛自建電商平台



多了人線上購物的同時，亦多了商家說要開網店，不過「個個都話做電商，唔通個個都識做電商」？！對於一些小商家而言，開網店在Facebook或Instagram〈不需要成本〉就說容易做到，但如果想進一步拓展一個自家頁面的電商平台〈即是有線上自動下單、付款等功能〉，接觸更多客流量，帶動更多生意，在網站設計、維護、收款平台、網絡營銷推廣等各方面，就樣樣都需要成本，未必個個小商家可以負擔得起。



而今時今日，建立一個網店及電商平台已經不需要自己懂得寫電腦程式，坊間已有不少一站式收費的電商平台，幫助小商家可以簡單、快捷又便利地開展自家的電商平台。有些平台會教網店新手如何經營網店，甚至教新手如何入貨、如何做廣告。因此，不少打工仔或者全職媽媽，都會選擇Part Time經營網購平台，因為只要有客流、有訂單，就可以有收入。



一站式電商平台 助新手發展電商業務



近日本地最多人提及的電商平台有HKTVmall，雖然其客流量跟京東、淘寶等平台相比，是「蚊髀同牛髀」，不過此平台是本地市場較多人熟識的電商平台，加上在這場疫情期間，HKTVmall的客流量迅速增長，帶動其母公司的業績成功扭虧為盈，反映此平台在本地市場的認受性。



商家選擇在HKTVmall平台上架貨品，只需要付月費，及每賣出一件貨品被分拆佣金，然後就可享用HKTVmall的商店平台及物流團隊。商家可隨時隨時編輯自己專屬的小商店版面、把貨物上架、處理訂單及管理庫存，HKTVmall亦會提供多種快捷安全付款方式。HKTVmall一連串的宣傳推廣，更有效令網站上的客流量穩步上升。而配合到公司的大數據，則有效帶動小商家網店上的消費人流，這樣小商家在不需要付額外的宣傳開支下，令其貨品及網店有一定的曝光率。除了HKTVmall，eBay、Amazon等都是本地人較常用的電商平台，不過這類平台的潛在消費者未必是本地人，所以在選擇平台時，或先針對用戶受眾會比較好。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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