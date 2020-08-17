【Good Food,Good Mood@iM網欄】健康手工粵菜 留家廚房超值外賣套餐

屈指一算，寫了這個專欄已經三個月，一直期待透過每星期一篇文章，介紹一些個人認為不錯的餐廳，算不上是食評，純粹同好之間的「交流」，亦希望能為正在苦惱下餐吃甚麼的讀者提供一點靈感。寫著寫著，漸漸發現自己的不足，例如有時會毫無頭緒，不知如何下筆，這不禁令我想起一眾資深食評家，寫了多年依然行文如流水，實在令人佩服。

提起飲食界文壇前輩，當中一定包括劉健威先生；他的旗幟分明，好的會讚，不好的他會毫不猶豫地批評，立場觀點鮮明。多年前到過他與其公子劉晉一同掌舵的「留家廚房」，為的是吃他那些將近失傳的傳統手工粵菜，「太史戈渣」、「雞蛋焗魚腸」、「蔥油竹昇麵」等名菜歷歷在目。隨著第三波疫情爆發，各大星級食府都紛紛轉型做外賣，位於灣仔的「留家廚房」亦不例外，推出數款由88元至1,110元不等的外賣套餐。

我選了價值780元的四人外賣套餐，前菜是「苔條九肚魚」，在炸漿中加入海苔，再用「滑捋捋」的九肚魚蘸炸漿炸熟，外脆內軟，點香醋吃十分開胃。

▲ 留家煙燻雞

套餐亦包括招牌菜「留家煙燻雞」半隻；一打開盒蓋，煙燻香味撲鼻而來，原來大廚用了甘蔗及乾玫瑰花蕾作煙燻，除了「香」，雞肉亦嫩，怪不得此雞能成為餐廳鎮店之寶之一。

▲ 柚子蝦球

接著是「粟米斑塊」及「柚子蝦球」二選一，本人不喜歡吃魚，所以選了只聽餸名已經感覺酸溜溜、令人口水直流的「柚子蝦球」。外面的柚子蝦球多數馬馬虎虎地用韓國柚子蜜來調味，一來成本較低，二來方便處理。這裡的柚子蝦球卻很「有心」地加入新鮮沙田柚肉，令餸菜清新感倍增，質感更加豐富，而蝦球的尺寸亦比我想像中大，完全喜出望外，很適合夏天享用。

▲ 生煎鹹魚肉餅

「蝦子柚皮」及「生煎鹹魚肉餅」也是二選一，我對「鹹魚煎肉餅」一向有種情意結，所以選了後者。廚師選用油香味濃的馬友鹹魚，薄薄的肉餅表面煎得微焦，十分香口。

▲ 鹹豬骨浸水東芥菜

蔬菜可選「金黃肉鬆炒涼瓜」或「鹹豬骨浸水東芥菜」；這個配搭有點妙：半生瓜 VS 十月芥菜？可能我還未活到人生的一半，還未懂得欣賞甘苦，還未看透世情，所以還是選了「鹹豬骨浸水東芥菜」。水東芥菜出自廣東茂名市水東鎮，以圓潤碧綠、爽脆可口、質嫩無渣而見稱，沒有尋常芥菜那種苦澀之味，夏天吃正合時宜。

套餐還包括四碗時令例湯及四碗白飯，四人分享啱啱好。順帶一提，留家廚房即將推出多款雪藏包裝美食，包括燉湯、小食（如「醉雞翼」、「煙燻火雞腎」）及特色小菜（如「川味紅燒牛尾」），自問沒有時間又想show quali的你萬勿錯過噢！

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