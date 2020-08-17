【緣份到了@iM網欄】 記緊種善因得善果 回報，並非即時出報





一個旅行者，在一條大河旁看到了一個婆婆，正在為渡水而發愁。

已經精疲力竭的他，用盡渾身的氣力，幫婆婆渡過了河。

結果，過河之後，婆婆甚麼也沒說，就匆匆走了。



旅行者很懊悔，他覺得，似乎很不值得耗盡氣力去幫助婆婆，因為他連「謝謝」兩個字都沒有得到。



過了幾小時，就在他累得寸步難行，缺糧缺水的時候，一個年輕人追上了他。



年輕人說，謝謝你幫了我的祖母，祖母叮囑我帶些東西來，說你用得著。



說完，年輕人拿出了乾糧，並把胯下的馬也送給了他。



我們人生中，可能都會遇過一些你幫過的人，但對方最後不但沒有「感恩」，甚至把這份「恩惠」拋諸腦後。可能你曾經在街上扶過一個差點跌倒的人，但對方沒有任何表示就離開了，他/她這個反應卻令自己帶來不快，覺得不值得去幫，甚至跟自己賭氣的說，下次再遇到類似的情況，不會主動幫忙。





其實，這個可能只是一場「誤會」，對方因為差點跌倒的一刻，驚魂未定，還來不及反應，又或者對方太趕時間，忘記了說聲多謝。



設身處地想想，自己可曾也有得到別人的幫助，卻又忘記道謝呢?



所有的事情總會有一個答案，重要的是，在最終答案到來之前，你是否耐得住性子，守得穩那份初心。不必急著生活給予你所有的答案，有時候，你要拿出耐性等等。即使你在向著長空喊話，也要等一會兒，才會聽見那綿長的回音。





凡是都有因果，能夠幫到人，是一件值得開心的事，未必每件事都會立即看到「回報」，因為你和他/她是有緣才能遇上，可能曾經在某一世對方同樣扶過你一把，而你也忘記了。

曾經，我跟故事的主人翁一樣，喜歡把幫過人的事，想得到一個「對等的回報」，同樣抱怨別人一句多謝也沒有。慢慢發現，自己的初心究竟是想幫人，還是想得到別人的感恩? 尤其是對待自己重視的人，這份初心變成了一份執著，甚至會令自己陷入痛苦之中。





其後，終於開始放下這份「期望回報」的執著，經過一段時間的「練習」，慢慢開始做到幫了就要放下，不必記在心中。人因此變得開心了，結下很多善緣。



由今天起，踏出第一步嘗試向自己身邊的家人，朋友，同事甚至巴士司機講聲「早晨」或者「多謝」，報上簡單的微笑，不求對方有甚麼反應，但相信自己當天的心情也會變得愉快。



只要相信種善因得善果，回報，不一定在付出後立即出現，只要你肯等一等，生活的美好，總在你不經意的時候，盛裝蒞臨。

作者_旺秋簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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