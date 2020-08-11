【定期存款】3間虛擬銀行續劈港元定存息 無懼Livi Bank加入競爭

▲ 繼天星於本周一全面減息以來，眾安今天亦削中長息。

擅打價格戰的虛擬銀行，最近卻一改勇進策略，搶乘減港元定期存款息率快車，今天（8月11日）輪到眾安（ZA Bank）調低半年及一年港元定存息，兩者齊削0.1厘，新息率劃一至0.6厘。這是繼天星銀行（Airstar Bank）於昨天（10日）全線下調港元定存短中長息，以及匯立（WeLab Bank）亦削減3個月港元定存最高定存年利率，由原先的1.5厘下調至1.1厘以來，兩日內第3間減港元定存息的虛擬銀行。專家指傳統銀行的減息潮，蔓延至虛擬銀行。

中銀香港 （02388） 有份投資的虛銀Livi Bank，剛公布明天啟市，各界緊盯Livi Bank會否打高息牌等搶灘，但暫未見定存搶高息，只專攻活期息。Livi是中銀、京東數字科技及怡和集團合資組成的虛銀，初始投資額25億元，業界憧憬大財團撐腰，有助其包辦衣食住行的優惠。

單以虛銀比併，現時僅眾安及天星提供較多定存選擇。眾安的短息較對手高，一個月報0.25厘，跑贏天星的0.2厘；同樣3個月以1.08厘，險勝競敵的一厘。

反觀半年及一年港元定存息卻不敵對手，眾安今天削息後只報0.6厘，低於天星的0.9厘。

天星銀行公關回應本報查詢指，Airstar Bank開業接近8星期，APP下載數量已超過36,000次。在客戶體驗方面，反應正面，不少客戶查詢有關「星級活期利率3.6%」及貸款申請。 旗下主要客戶群年齡為30至40歲，相對有較大的銀行服務需要，希望尋求財富增值，且屬擅長數碼科技的一群。

問及快將有第4間虛擬銀行加入戰團、怎迎戰？天星銀行公關又指，是次疫情令市民減少外出，增加上網處理日常事務，相信有部分市民為避免前往銀行排隊，而加快轉型使用虛銀服務。 雖然競爭對手增加，但不論是存款或貸款，該行於8月份的每日申請量均持續上升，相信主因是多了人認識虛銀，從而增加信心。

談及逆市突圍的策略，天星銀行公關強調，每家虛銀有其各自的願景、使命及目標客群，同業都希望為香港市民提供更方便、貼心的銀行服務。至於天星銀行airstar的產品定位，是以簡單易用為主，並希望以實際優惠回饋客戶。

她舉例說，在開戶及存款方面，天星花了不少心思在簡化流程上，客戶可於手機自動開立存款戶，並進行身份認證，最快於5分鐘內便可完成。同時，亦將所節省的營運成本轉化為客戶利益，因此能夠提供相對較吸引的利率，如港幣活期存款戶口結餘，只要是港幣首兩萬元，即可享有3.6厘年利率。

在貸款方面，天星為第一間虛銀推出免文件貸款產品。利用大數據分析取代傳統做法，客戶毋須提交文件即可獲貸款批核結果，減去遞交文件及人手審批的時間，由申請至貸款過戶，最快只需5分鐘。同時，亦著重為客戶帶來實際優惠，可享貸款低至實際年利率1.85厘。

眾安為首間開業的虛擬銀行，率先於3月24日營運，該行更自今年5月以來累計11度減港元定存息；天星則於6月11日才正式開業，亦已3度全面減港元定存短中長息；而滙立開業10天亦順勢減3個月港元定存年息0.4厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪