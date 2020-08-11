中銀香港周日凌晨系統維護 櫃員機、網上銀行、轉數快等暫停服務
理財智慧 16:12 2020/08/11
中銀香港公布，為提升服務質素，將於8月16日（星期日）凌晨0時30分至上午7時進行系統維護工程，屆時多項服務將會暫停。該行建議客戶就所需服務預先作好安排。
暫停服務的詳情如下：
- 自助銀行服務﹕自動櫃員機、存鈔機、存支票機及至專客服；使用「中銀提款卡」及「中銀信用卡」於本地及海外的自動櫃員機（包括本行及銀通網絡的自動櫃員機）提款、查詢賬戶結餘、轉賬、繳費，以及透過易辦事和銀聯扣賬消費等
- 網上銀行
- 電話銀行
- 手機銀行
- 流動應用程式部分服務
- 轉數快服務
- 微信官號部分功能
- 中銀香港網頁
- 網上銀行債務證券及存款證認購及賬戶查詢服務，暫停至上午9時30分
- 網上、手機及電話銀行股票查詢及落盤服務，以及網上及手機銀行開立投資賬戶及投資取向問卷填寫及查詢服務，暫停至上午10時
- iGTB平台 - 賬戶交易紀錄查詢服務，暫停至中午12時
- 打簿機暫停至中午12時
責任編輯：葉卓偉
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