【櫻淘魔法棒@iM網欄】美容SPA改善髮質 韓國Therapy Shower Vs 國產Nouri Shower





近年大家都好注重水質，對飲用的水特別注意，氯氣對人體有害，會損害頭髮和皮膚。之前有朋友都對坊間的美容花灑頭很感興趣，曾經有朋友推荐我一款美容SPA 花灑頭，但價錢和外型都令我卻步。直至最近一次偶然的機會下，剛好G-Market 做推廣包郵，就買了一套回來，個人發現髮質好了，皮膚感覺滑了。最近發現淘寶也有售。

韓國waters 花灑Therapy Shower



韓國Waters美容SPA 花灑，採用了新一代科技濾芯，賣點是使用維他命C去除水中餘氯，保護肌膚，秀髮不受損，含有膠原蛋白，令到淋浴時肌膚更滑嫩有彈性，頭髮更柔順。

花灑頭配有 299個超微孔噴灑技術，有舒適細密的水柱按摩肌膚。濾芯釋放來自法國莊園的天然薰衣草精油，穩定心靈，並且釋放約40萬負離子，是森林瀑布的4倍，幫助肌膚秀髮鎖住水份及保濕。



溫柔按摩肌膚。它們的Micro Pad能過濾水中鏽渣、顆粒等雜質，不怕老舊水管。



由於BB的肌膚較成人薄，吸收皮膚表面接觸的化學物質或刺激較快，水中的餘氯是可能造成過敏的原因。



它可節省40%用水，水壓穩定，更經濟環保。材料是ABS高級材質，通用規格，安裝簡易



濾芯壽命：10,000公升，需要定期更換，約4個月左右。耐熱80°C 耐冷−5°C。



Waters 來自韓國，擁有40年「好水」研發經驗，奧會、亞運、東南亞運合作夥伴，並在美國FDA、EPA註冊，WQA世界水質協會會員，榮獲瑞士、法國、西班牙品質獎。產品獲得法國天然精油檢測認證及通過了五個認證報告:

通過10,000公升水測試

通過負離子水準測試

通過維他命C膠原蛋白測試

通過眼睛刺激性測試

通過皮膚刺激測試

用法:

濾芯4個月換，棉片2個月換一次



價錢:

濾芯一盒及濾棉五張：233元人民幣

花灑頭 ：約547元 人民幣(但經常缺貨)



用家評價:

水流非常的細，綿綿的，帶著淡淡的薰衣草香，別說有多舒服了。洗完後感覺頭髮比以前更柔滑了些。

家裡的水壓很小，煩了好久。偶然間看到這個花灑噴頭買來試試。真是太驚艷了。出水量大了好。洗完後皮膚還香香的很清爽。店家還送小禮物，超級滿意。

自從用了這個花灑，洗完皮膚嫩嫩的，而且並沒有假滑現象，還有的淡淡薰衣草香。增壓效果很不錯，水質很細很均勻，希望長期使用對落髮也有有改善。

國產品牌Nouri Shower活麗滋

除了韓國品牌外，最近我也留意到一個國產品牌Nouri Shower活麗滋，外型也吸引，功能差不多的產品。



功能上基本上差不多，概念是用飲用水的理念打造洗浴水，深層淨膚，卸妝洗浴一步到位。同樣有天然薰衣草精油，膠原蛋白等營養因子，提供豐富營養，為肌膚打底。它強調有10倍消除餘氯，5倍消除重金屬和3倍消除大顆粒雜質等功能。

它能除去水中的余氯，重金屬，有機物等有害物質，明顯改善水質。出水細密，有效解決水壓低的問題，節水量高達50%。同時有效止癢殺菌。





0.23mm極微超細出水孔，水柱綿柔細密，肌膚觸感細膩。高強磁化系統，能將水份子切割成細小結構，軟化水質，讓皮膚柔滑不再緊綳。活麗滋精油濾芯營養盒，內含高濃縮護膚精華。維生素C能提亮膚色，膠原蛋白能緊緻皮膚。



產品已申請了發明專利，外觀專利及實用新型專利等。濾芯營養盒在美國FDA註冊，獲美國食品，藥物管理局等認證，並通過皮膚刺激性測試，眼睛刺激性測試等檢測，不含有害物質，嬰幼兒及敏感肌膚適用。。

用法:

過濾棉片: 8星期更換一次

精油盒: 4個月更換一次

價錢:

花灑頭：約368元人民幣

濾芯盒：138元人民幣

用家評價:

挺好用的，水壓夠好，安裝方便。洗澡時香氣十足，外觀也非非常標亮。

感覺挺不錯，跟想象中一樣美好。

顏值很高，水流很舒服，重量女生也無壓力，值得購買。



作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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