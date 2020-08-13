【涼風有信Vincent@iM網欄】選情告急 特朗普選舉運程逐月睇





各位讀者好！踏入秋季，亦即「庚子年」的下半年，大家有否覺得自身運程有些轉變？有是正常的，因為上半年春夏屬火木季節，下半年秋冬則是金水，是兩種徹然不同的運，有利不同八字用神的人。希望大家下半年都會好運起來，安安穩穩，疫情持續緩和下去。

好啦，回說最近最受注目的事件。上周五立秋第一天，美國總統特朗普（Donald Trump）便即時宣佈了制裁官員的措施，還加上搶掠TikTok一事，令香港很多市民都同氣溫一樣，㷫烚烚。這也難怪，立秋之後就是「甲申」月，特朗普八字屬己土，這個月是他的「傷官見官」月。早前專欄曾提及，「傷官見官，為禍百端」一遇傷官見官，其人就會不停得罪人，搞風搞雨，甚至犯官非。

加上秋季亦較利八字欠金的特朗普，所以本月他是會採取主動不停四圍辣火頭，最終目的，當然是為年底的美國大選挽回頹勢。但這是否代表特朗普會從此重拾勢頭，追回落後很多的支持度？又不一定。依筆者看，農曆七月和八月兩個節氣，是「甲申」同「乙酉」，兩個都是金木月，有金又有木。兩位美國總統候選人的八字，無獨有偶，一個欠金，一個欠木，所以這兩個月兩人的表現應該是旗鼓相當。

但最關鍵的月份，應該在11月，美國大選月。今年美國大選日子是11月3日，亦即農曆九月，節氣上是「丙戌」。這一組天干地支就是兩位候選人的勝負關鍵。因為「丙戌亅是一條大火柱。丙是陽火，戌是火庫。雖然農曆九月仍屬秋季，但性質上「丙戌」是非常多火的一組天干地支。特朗普的八字出名忌火，反而拜登八字就極度欠火。還加上特朗普是「丙戌」年出生，遇著「丙戌亅又屬忌神，丙戌沖丙戌，會發生「伏吟」效應，令他的運勢再添衝突。

再加上先前專欄提及過，今年是特朗普的「破印」年，容易招致身敗名裂，以這樣的形勢來看，他的選情實在難言樂觀。最後筆者還想談談其後的農曆十一月「戊子亅月，即是新任總統登基的月份。「戊土」是拜登的傷官，配合其八字原局的正印「甲木」，屬於「傷官配印」貴格，位極人臣，貴達九重天。再加上「子水」配合拜登八字的亥、丑合成「三會水亅，令他名聲極隆。反之同月特朗普就出現雙子水沖一午火的「雙重破印」，所以恕不才坦白，術數上實在看不到任何有利特朗普連任的密碼。

當然，世事沒絕對，要超脫命理規限，還有「出茅招亅這一著。就好像當年前總統喬治布殊（George Bush）連任的情況一樣。但這些就超出我的預測範疇，大家拭目以待吧。最後我始終相信，人若心善，天自眷顧。好像今年美國大選的投票日，其實只是差了四天，就到達下一個節氣「立冬」，即「丁亥亅月。如果在這個節氣來選，特朗普的優勢猶在。因為「亥」是能夠打開他八字裏的「未土木庫」，是他的選票密碼。時也命也，究竟特朗普最後會否就輸在這「四天亅，就讓上天來定論吧。祝大家秋季愉快，精神爽利！

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